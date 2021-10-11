أماكن سقوط الأمطار غدا وحالة الطقس.. حار نهارا

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد، التابعة لوزارة الطيران المصرية، عن أماكن سقوط الأمطار غدا وحالة الطقس المتوقعة على كافة الأرجاء غدا الثلاثاء، الموافق 12 أكتوبر الجاري، إذ يتوقع الخبراء أن يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبري والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

حالة الطقس غدا

أما عن ساعات الليل، فيعتقد خبراء الأرصاد أنه يسود طقس مائل للبرودة في الساعات المتأخرة من الليل، والصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتتكون في الساعات الأولى من الصباح شبورة مائية، وتستمر حتى الساعة 7 صباحًا، على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

أماكن سقوط الأمطار غدا

وبحسب بيان هيئة الأرصاد، فإنه يتوقع سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من سيناء وخليج السويس وشمال الصعيد على فترات متقطعة، تقريبًا من 30: 40%.

وتكون هناك فرص سقوط أمطار خفيفة من توقيت 2 صباحًا إلى 2 ظهرًا على مناطق متفرقة من الجيزة وشرق القاهرة وأقصي غرب البلاد على فترات متقطعة، تقريبًا 10%.

درجات الحرارة المتوقعة غدا في مصر

القاهرة 32 21

الإسكندرية 30 21

وادي النطرون 31 20

طنطا 31 21

شبين الكوم 32 21

دمنهور 31 20

بلطيم 30 21

مطروح 28 18

السلوم 29 19

سيوة 31 17

بورسعيد 28 24

دمياط 28 23

الزقازيق 32 21

المنصورة 32 20

الإسماعيلية 32 19

السويس 32 20

العريش 29 22

رفح 28 22

رأس سدر 33 19

نخل 35 15

نويبع 35 25

طابا 31 22

كاترين 29 17

الطور 31 24

شرم الشيخ 36 25

الغردقة 35 25

مرسى علم 34 24

الفيوم 33 21

بني سويف 34 20

المنيا 34 20

أسيوط 35 21

سوهاج 36 22

قنا 39 23

الأقصر 41 24

أسوان 42 27

إدفو 42 26

أبو سمبل 40 27

الوادي الجديد 38 22

شلاتين 36 24

أبو رماد 35 22

حلايب 33 24

رأس حدربة 32 23.

وطالبت الأرصاد بضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.