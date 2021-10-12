اتحاد منتجي الدواجن عن ارتفاع أسعار البيض: «الصين هي السبب»

قال محمود العناني، رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، إن أسعار الدواجن والبيض كانت في منطقة وانتقلت إلى منطقة أخرى عندما ارتفعت أسعار الأعلاف عالميًا، وبعضها كان بـ3 آلاف وأصبح بـ5 آلاف، والصويا التي كانت بحوالي 5 آلاف أصبحت حوالي 9 آلاف، وأسعار الشحن العالمية ارتفعت حوالي أربعة أضعاف، وهذا الارتفاع سببه أن الصين اشترت أغلب الخامات العالمية للذرة والصويا، إضافة إلى مشكلة النقل والطاقة في الصين، ما أدى إلى الارتفاع الجنوني في أسعار مراكب نقل الحبوب.

المنتجون يتكبدون الكثير من الخسائر

وأضاف «العناني»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على قناة «ON» أمس الاثنين، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن هذا الارتفاع بدأ منذ عام، وأدى إلى ارتفاع تكلفة الدواجة والبيض، ولكن السوق لم تستجب لهذا الارتفاع وكان هناك فائض في مصر، وتكبد المنتجون خسائر كبيرة لمدة تصل إلى سنة كاملة، وعندما حدثت خسائر متكررة، توقف بعض المنتجين قليلًا عن الإنتاج، فحدث طلب على الإنتاج، وبالتالي حدث ارتفاع.

وشدد رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، على أن «السوق هيظبط نفسه»، مشيرًا إلى أن حلقات التوزيع لأطباق البيض تحصل على هامش ربح كبير، وصاحب المزرعة يربح فقط 3 جنيهات أو 4 جنيهات فقط في الطبق، لافتًا إلى أن السعر وصل إلى 47 جنيها للطبق الواحد، وكان منذ شهور يباع بـ24 جنيهًا، ويخسرون كثيرًا طوال عام مضى.

المنتج لا علاقة له بالسعر النهائي

ولفت إلى أن المنتج لا علاقة له بالسعر النهائي الذي يصل إلى المواطن، ولكنه مسؤول فقط عن أسعار المزارع، مشددًا على أنهم يعملون حاليا لإيجاد خامات بديلة، وهناك زراعة تعاقدية للذرة المحلية، والبدء في إضافة الأقماح العلفية إلى الأعلاف لتقليل التكلفة.