الأرصاد تعلن تحديثات الحالة الجوية: سحب رعدية ممطرة على مناطق متفرقة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحديثات الحالة الجوية، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حيث أكدت استمرار تطور وتكاثر السحب على الدلتا والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد حتى أسيوط والوادى الجديد ووسط وجنوب سيناء وخليج السويس يصاحبها سقوط أمطار خفيفة لمتوسطة متفرقة.

الأمطار

وأوضحت الأرصاد وجود سحب رعدية ممطرة تؤثر الآن على المنوفية والشرقية وشرق الفيوم وشرق القاهرة، مؤكدة سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة والجيزة والمنوفية والشرقية والدقهلية.

وكشفت الأرصاد تفاصيل طقس اليوم الثلاثاء، حيث من المتوقع أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الدلتا والقاهرة وشمال الصعيد يكون حارا لشديد الحرارة على باقي الأنحاء نهاراً، مائل للبرودة ليلاً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى يكون باردا على كاترين، معتدل للطيف ليلاً على باقي الأنحاء.

السحب

وأشارت الأرصاد لظهور كميات قليلة من السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والدلتا، كما تظهر التكونات المحلية من السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من وسط الصعيد والبحر الأحمر ومدن القناة سيناء قد تمتد لمناطق أخرى.

وكشفت الأرصاد عن احتمالية فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تتوسط على مناطق متفرقة من وسط الصعيد والبحر الأحمر وسيناء ومدن القناة وقد تمتد لمناطق أخرى.

الرياح

كما توقع خبراء الأرصاد، حدوث نشاط نسبى للرياح على مناطق متفرقة متوقعة أن تقل الرؤية الأفقية في الشبورة المائية صباحا التى تصل للضباب على شمال البلاد حتى بنى سويف.

الرطوبة

ومن المتوقع أن تصل درجة الرطوبة في السواحل الشمالية 70% ، وأن تصل الرطوبة في الدلتا 65%، وأن تصل الرطوبة في القاهرة 64 % ، وأن تصل الرطوبة في الصعيد 10 %.

درجات الحرارة المتوقعة:

الصغري العظمي

القاهرة 19° 33°

القليوبية 19° 33°

الجيزة 18° 33°

السلوم 19° 27°

مطروح 19° 28°

الإسكندرية 20° 29°

البحيرة 19° 29°

كفرالشيخ 20° 29°

دمياط 19° 28°

بورسعيد 20° 28°

العريش 21° 28°

رفح 20° 28°

الدقهلية 19° 31°

الغربية 18° 32°

الشرقية 18° 32°

المنوفية 19° 33°

الإسماعيلية 19° 32°

السويس 21° 33°

نخل 17° 28°

سانت كاترين 15° 26°

شرم الشيخ 22° 36°

الطور 22° 36°

الغردقة 21° 29°

مرسى علم 23° 32°

القصير 24°. 35°

شلاتين 24° 37°

حلايب 25° 39°

الفيوم 19° 32°

بنى سويف 19° 32°

المنيا 20° 33°

أسيوط 24° 37°

سوهاج 24° 38°

قنا 27° 40°

الأقصر 27° 42°

أسوان 26° 42°

الوادي الجديد 18° 37°