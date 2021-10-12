رئيس التحرير

محمود مسلم

أمطار خفيفة ورعد وبرق في سماء مدن محافظة المنوفية

كتب:

إبراهيم الديهي
02:29 ص | الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
سقوط أمطار خفيفة علي المنوفية

سقوط أمطار خفيفة علي المنوفية

شهدت مدن عديدة بمحافظة المنوفية، قبل قليل، سقوط أمطار خفيفة استمرت لعدة دقائق، كما شهدت سماء المحافظة ظاهرة البرق والرعد، وساد جو معتدل على أنحاء محافظة المنوفية كافة.

الشوارع تخلو من المواطنين في محافظة المنوفية

وخلت العديد من الشوارع في محافظة المنوفية من المارة، مع سقوط القليل من الأمطار، وأجبرت الأمطار السائقين على السير ببطء حفاظًا على سلامتهم وسلامة الركاب.

وساد جو معتدل خريفي في محافظة المنوفية أغلب ساعات الاثنين، مع ارتفاع طفيف في درجة الحرارة في بعض الأوقات، كما استمر المواطنون في زيارة الحدائق طول اليوم حتى بدء سقوط الأمطار في محافظة المنوفية قبل قليل، حيث خلت الحدائق العامة من المواطنين.

وأشارت هيئة الأرصاد في بيان لها أمس الإثنين، إلى أن محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد تشهد طقسًا حارًا، مائلًا للحرارة على السواحل الشمالية، موضحين أن شمال البلاد حتى شمال الصعيد، سيكون الطقس لطيفًا خلال ساعات الليل، بينما يصبح معتدلا على جنوبي سيناء والصعيد.

 

اقرأ المزيد:

أخبار المنوفية اليوم.. مصرع طالب وطالبة والعثور على جثة سيدة حامل

ارتفاع أعداد متلقي لقاح كورونا في المنوفية إلى 600 ألف مواطن

مصرع طالبة ثانوي صعقا بالكهرباء في المنوفية بعد لمس عمود إنارة

الشيخ محمود البدري.. مسن كفيف يحفظ الأطفال القرآن الكريم في المنوفية

الأمن يكشف حقيقة اختطاف طفلتين من والدتهما في المنوفية

انهيار منزل جزئياً إثر انفجار أنبوبة في المنوفية (صور)

صحة المنوفية: تطعيم المئات يوميا بلقاح فيروس كورونا في مراكز الشباب

ضبط  6 أطنان دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء في المنوفية

شاب ينهي حياته بحبة الغلال السامة لخلافات زوجية في المنوفية

صرف 3.4 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة.. وتعيين 2286 شابا في المنوفية