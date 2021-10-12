أمطار خفيفة ورعد وبرق في سماء مدن محافظة المنوفية

شهدت مدن عديدة بمحافظة المنوفية، قبل قليل، سقوط أمطار خفيفة استمرت لعدة دقائق، كما شهدت سماء المحافظة ظاهرة البرق والرعد، وساد جو معتدل على أنحاء محافظة المنوفية كافة.

الشوارع تخلو من المواطنين في محافظة المنوفية

وخلت العديد من الشوارع في محافظة المنوفية من المارة، مع سقوط القليل من الأمطار، وأجبرت الأمطار السائقين على السير ببطء حفاظًا على سلامتهم وسلامة الركاب.

وساد جو معتدل خريفي في محافظة المنوفية أغلب ساعات الاثنين، مع ارتفاع طفيف في درجة الحرارة في بعض الأوقات، كما استمر المواطنون في زيارة الحدائق طول اليوم حتى بدء سقوط الأمطار في محافظة المنوفية قبل قليل، حيث خلت الحدائق العامة من المواطنين.

وأشارت هيئة الأرصاد في بيان لها أمس الإثنين، إلى أن محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد تشهد طقسًا حارًا، مائلًا للحرارة على السواحل الشمالية، موضحين أن شمال البلاد حتى شمال الصعيد، سيكون الطقس لطيفًا خلال ساعات الليل، بينما يصبح معتدلا على جنوبي سيناء والصعيد.