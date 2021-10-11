سقوط أمطار خفيفة بمحافظة الدقهلية دون تأثير على حركة الشوارع

شهدت محافظة الدقهلية أمطارًا خفيفة، اليوم الاثنين، على معظم الأنحاء لعدة دقائق، لكنها لم تؤثر على حركة المواطنين في الشوارع، أو تسبب أي تراكمات للمياه، خاصة مع استقرار حالة الطقس، حيث كان الجو دافئًا مع بداية الليل.

استعدادات الدقهلية لموسم الأمطار

وفي سياق متصل، أعلنت محافظة الدقهلية عن اتخاذ استعدادات مكثفة وإجراءات وتدابير شاملة مع قدوم موسم الشتاء واحتمالية هطول الأمطار الغزيرة، وتم عمل اصطفاف وجاهزية كافة المعدات التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، تمهيدا لتنفيذ خطة لانتشارها بنطاق المحافظة وسيناريو محاكاة للتعامل مع أحد الانسدادات أثناء سقوط الأمطار، وشكلت غرفة عمليات دائمة بديوان المحافظة تضم كافة الأجهزة التنفيذية المختصة لمتابعة الموقف أولًا بأول خلال موسم الأمطار.

استعداد شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية للأمطار

وبدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية بقيادة المهندس خالد نصر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الدقهلية في مراجعة كافة المعدات وسيارات الكسح التابعة للشركة وعمل اصطفاف لها استعدادًا لتنفيذ خطة انتشار لها بنطاق المحافظة للتعامل الفوري مع أي أحداث طارئة، وكذا تنفيذ سيناريو محاكاة للتعامل مع أحد الانسدادات أثناء سقوط الأمطار للاطمئنان لفاعلية التعامل وتحقيق أعلى معدلات الإنجاز على الطبيعة.

وأعلنت محافظة الدقهلية عن تشكيل لجان فرعية لإعداد جدول زمني بالتنسيق مع الجهات المعنية للمرور على أعمال الحماية من مخاطر الأمطار والسيول، وكذا تشكيل لجان للمرور على مهمات الإغاثة للتأكد من مدى جاهزيتها بالتنسيق مع التضامن الاجتماعي والهلال الأحمر ومنظمات المجتمع المدني، وكذا تشكيل مجموعات عمل مدربة لمواجهة أخطار السيول وتحديد أماكن تمركزها وتمركز المعدات الخاصة بها.

وبدأت شركة كهرباء شمال الدلتا في التأكد من جميع أبراج الكهرباء وخطوط الكهرباء وتأمينها ضد أي مخاطر نتيجة الأمطار أو السيول، وكذا قيام مديرية الطرق وهيئة الطرق والكباري لتدبيش جوانب الطرق الرئيسية لمنع حدوث انهيارات، وأيضا قيام إدارة المرور بمراجعة الخطط المرورية داخل المحافظة لتجنب تكدس السيارات أو حدوث تعطل بالحركة المرورية حالة سقوط أمطار.