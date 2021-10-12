الأرصاد تطمئن أولياء الأمور: الأمطار لن تؤثر على المدارس

موجة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تمر بها البلاد، حيث تفاجئ المواطنون بسقوط أمطار وحدوث برق ورعد على مناطق متفرقة من الوجه البحري والقاهرة الكبرى في الوقت الذي كان طقس النهار يميل للحرارة على كل الأنحاء.

الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أرجع التقلبات الجوية المفاجئة لوجودنا في فصل الخريف، مشيرًا إلى أن هيئة الأرصاد الجوية كانت قد توقعت حدوث هذه التقلبات وحذرت منها.

ولفت شاهين في تصريحات تليفزيونية، إلى أن هيئة الأرصاد الجوية توقعت سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية على مناطق من سيناء وشمال الصعيد والقاهرة.

وأوضح شاهين أن صور الأقمار الصناعية توقعت نزول المزيد من الأمطار الخفيفة والمتوسطة على مدار اليوم، لافتًا لحدوث موجات من البرق والرعد خلال اليوم.

التأثير على الأنشطة اليومية

وعن تأثير الطقس عن الأنشطة اليومية والذهاب للمدارس، أكد مدير إدارة التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الأمطار لن تؤثر على الأنشطة اليومية.

وتوقع أن تكون درجات الحرارة العظمى بين 30 و32 درجة بينما الصغرى 20 لـ22 درجة على الوجه البحري خلال النهار، متوقعًا حدوث ارتفاعات في درجات الحرارة مع سطوع الشمس وقت الظهيرة، مشيرًا لوجود نسمات من البرودة في الساعات المتأخرة من الليل، لافتًا لاستمرار هذه الدرجات لمدة 7 أيام.

وحذر شاهين من الإصابة بنزلات البرد خلال الفترة الحالية نظرًا لزيادة الفرق بين درجات الحرارة العظمى والصغرى لأكثر من 10 درجات.