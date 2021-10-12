التفاصيل الكاملة لخطف طفل على يد خاله: عايز 200 ألف جنيه

اعترف عامل فاكهة باختطاف نجل شقيقته بمساعدة اثنين من أصدقائه مقابل طلب فدية من والده قدرها 200 ألف جنيه، وحاول إخفاء جريمته إلى أن تم كشف مخططه وألقت قوات أمن قسم شرطة أول أكتوبر القبض عليه.

اعترافات المتهم بخطف نجل شقيقته

حضر المتهم إلى النيابة العامة للتحقيق معه حول الواقعة، واعترف بجريمته التي نفذها في حق الصغير الذي لم يتجاوز الـ7 سنوات، قائلًا: «كنت عايز آخد من أبوه فلوس لأنه سمسار عقارات ومرتاح ماديًا واتفقت مع اتنين من صحابي علشان ندبر لخطفه».

طلب فدية 200 ألف جنيه

يعمل المتهم عامل فاكهة، وأوهم والد الطفل الضحية، أنه وقع على نفسه إيصالات أمانة على بيان من أجل عودة صغيره له، بعد أن تصادف تواجده داخل منزل الأسرة أثناء تلقي اتصال هاتفي على رقم تليفون والدة المجني عليه، وتدخل الخال المتهم في الحال وتطوع لمقابلة الجناة الذين طلبوا فدية قدرها 200 ألف جنيه ولكن انكشف مخططه سريعًا بعد أن أبلغ والد المجني عليه رجال المباحث.

ادعى المتهم الذي يبلغ من العمر 45 عامًا، أنه قلق على خطف الصغير وأقنع شقيقته بأنه سيتولى أمر عودته لحضنها مرة أخرى وصدقته، بعد أن انهارت من البكاء عقب اكتشاف اختفاء ابنها.

تفاصيل واقعة خطف طفل على يد خاله

وكان قد تلقى قسم أول أكتوبر بلاغًا من سمسار عقارات، يفيد بتعرض ابنه للخطف، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحثي لكشف ملابسات الواقعة وتبين أن خال المجني عليه وراء ارتكاب الجريمة، حيث خطط لخطفه مقابل طلب فدية قدرها 200 ألف جنيه مقابل عودة الطفل لأسرته.

حبس المتهم على ذمة التحقيقات

وأخطرت المباحث النيابة العامة لمباشرت التحقيقات حول الواقعة، وأمرت بحبس المتهم ومن عاونه 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد اعترف أن المتهم الأول وهو خال الطفل، أن هناك اثنين من أصدقائه ساعداه لتنفيذ جريمته في حق الصغير وتولى واحد منهم مهمة الاتصال على والدته وطلب فدية منها بينما كان الخال المتهم في منزل شقيقته يراقب حالة قلقها هي وزوجها، ولم يتوقع أن يبلغا قسم الشرطة، وتخوف من كشف أمره فأعاد الطفل سريعًا وادعى أنه وقع إيصالات أمانة على بياض من أجل عودة الطفل.