«العناني»: السيسي وجّه بضرورة خلق فرص للأسر غير القادرة بسانت كاترين

قال اللواء طلعت العناني، رئيس مدينة سانت كاترين: «إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بضرورة خلق فرص للأسر غير القادرة، في إطار حياة كريمة التي يجري تنفيذها على أرض جنوب سيناء»، مشيرا إلى أنه جرى التفكير في إقامة مشروعات صغيرة دون مقابل للأسر في مدينة سانت كاترين خاصة أن المدينة تهتم بالسياحة فقط التي تأثرت بجائحة كورونا.

«العناني»: فكرنا في الثروة الداجنة لأنها تربى في البيت

وتابع في تصريحات لـ«الوطن»: «جمعيات مصرية ومؤسسات تقوم بتقديم مساعدات لأهالي المدينة عبارة عن مساعدات عينية مثل الأرز، الشاي، السكر، الزيت، ولذا جرى التفكير في إقامة مشروع صغير يساعد في توفير دخل للبيت، وكان التفكير في الثروة الداجنة لأنها تربى في البيت ويمكن للسيدات أن يقمن بهذا المشروع لمساعدة الزوج».

توزيع 1200 كتكوت على الأسر

أكد «العناني»: «أن مجلس المدينة يمتلك مفرخة دواجن غير مستغلة تابعة لمديرية الزراعة ولذا جرى التفكير في تفريخ دواجن لمساعدة الأسر على إقامة مشروع تربية الدواجن»، موضحًا أنه جرى تفريخ 1200 بيضة وجرى توزيع الكتاكيت على نحو 48 أسرة، بواقع 25 كتكوت لكل أسرة، مضيفا: «موسم الشتاء يصلح فيه تربية الدواجن، وهي تفيد الأسرة؛ لأنها توفر البيض واللحوم».

وأكمل: «أن الغرض من المشروع هو توفير مصدر دخل الأسرة عن طريق تربية الدواجن»، مشيرًا إلى أنه سوف يتم تفريخ كميات أخرى من البيض لمساعدة كل الأسر بالمدينة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

توزيع 10 أطنان من اللحوم و30 ألف طن مواد غذائية

أعلن رئيس مدينة سانت كاترين أن اللواء خالد فودة محافظ جنوب وجه بضرورة توفير كل ما تحتاجه المدينة والقرى التابعة لها من سلع ومواد غذائية ولحوم، قائلا: «إن المحافظة وزعت أكثر من 10 أطنان لحوم على أهالي المدينة بالإضافة إلى توزيع 30 طنًا من المواد الغذائية».

وتابع: «أن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس السيسي قامت بتوفير 20 طنا من المساعدات لأهالي المدينة، وتم توزيعها على الأسر طبقا للكشوفات التي أعدتها وزارة التضامن ومجلس المدينة».