تواصل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، استقبال طلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2021 للجامعات، خاصة الذين سجلوا لمراحل تقليل الاغتراب ولم يحالفهم الوقت للالتحاق بالجامعات قبل بدء العام الدراسي، حيث تواصل مكاتب شؤون الطلاب المختلفة بالكليات استقبال الطلاب لتقديم ملفاتهم، وتحديد موعد دفع مصروفات الجامعات في العام الدراسي 2021-2022، المقرر أن ينتهي خلال الشهر الأول من العام الدراسي الحالي بالنسبة للطلاب المستجدين، الذين جرى ترشيحهم من قبل مكتب تنسيق القبول في الجامعات.

موعد دفع مصروفات الجامعات في العام الدراسي للطلاب المستجدين والقدامى

وكشفت مصادر في المجلس الأعلى للجامعات الحكومية ووزارة التعليم العالي، عن أنّ موعد دفع مصروفات الجامعات في العام الدراسي بالنسبة للطلاب الجدد، يختلف عن الطلاب القدامي، فالطلاب الجدد يكون دفع المصروفات الدراسية مع تقديم الأوراق اللازمة الخاصة بعملية القبول للجامعة، وللطلاب القدامي يكون موعد دفع المصروفات ممتد، وتحجب عدد من الجامعات نتائج العديد من الطلاب غير المسددين للمصروفات الدراسية للجامعات، سواء الفصل الدراسي الأول أو الثاني.

موعد دفع مصروفات الجامعات في العام الدراسي للطلاب المتعثرين

وبالنسبة لموعد موعد دفع مصروفات الجامعات في العام الدراسي 2021-2022، أكدت المصادر أنّ الطلاب المتعثرين عن سداد المصروفات نظرا للظروف الاجتماعية الخاصة بهم، عليهم تقديم ما يثبت عدم قدرتهم على السداد لشؤون الطلاب لإعفائهم، وما دون ذلك يتم حجب نتائجهم وعدم منحهم أي مستخرجات رسمية أو شهادة التخرج من الجامعة، ما لم يسدد المصروفات الدراسية، مؤكدا أنّه لا يمكن منع الطلاب عن أداء الامتحانات حال عدم قدرتهم على سداد المصروفات الدراسية.

وأكدت المصادر لـ«الوطن»، أنّ هناك عدد من الإجراءات تتخذها الجامعات تجاه الطلاب المتخلفين عن موعد دفع مصروفات الجامعات في العام الدراسي 2021-2022، لطلاب الفرق العليا القدامي، أبرزها حجب نتائج الامتحانات، وعدم إصدار أي مستند من الجامعة لطالب لم يسددها.