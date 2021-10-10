الجامعات الحكومية تبدأ الدراسة وسط أجواء كرنفالية.. و«القاهرة» تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر

انتظمت الدراسة اليوم فى الجامعات الحكومية، وسط أجواء احتفالية، حيث أقامت جامعة القاهرة احتفالية بالذكرى 48 لانتصارات أكتوبر، وقدم فريق أوركسترا وكورال الجامعة بقيادة المايسترو مازن دراز، مجموعة من الأغانى الوطنية، من بينها أغنيات «وطنى حبيبى، ويا حبيبتى يا مصر، وعاش اللى قال، وباسم الله.. الله أكبر»، فى حضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب.

وأشاد الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، بأداء فريق الأوركسترا، فى إحياء ذكرى انتصارات أكتوبر، التى تعتبر فخراً لكل مصرى وملحمة عربية استطاع خلالها جيش مصر أن يسترد كرامته وأرضه ويعيد الثقة لكل العرب.

وواصلت المدن الجامعية بالقاهرة، استقبال وتسكين الطلاب المغتربين والوافدين للإقامة بها خلال فترة الدراسة، وفقاً لجداول التسكين بكل مدينة حتى 17 أكتوبر، بعدما أنهت المدن الجامعية استعداداتها لاستقبال الطلاب بعمليات تعقيم موسّعة والاستعانة بالكواشف الحرارية وأجهزة التعقيم للكشف على الطلاب والاطمئنان على خلوهم من فيروس كورونا قبل تسكينهم، وقصر الإقامة على الذين تلقوا التطعيم فقط. وفى جامعة أسيوط، قال الدكتور طارق الجمال، رئيس الجامعة، إن عام 2021/ 2022، هو عام انتظام العملية التعليمية وتحدى فيروس كورونا، مشيراً إلى أن مؤسسات مصر قادرة على التصدى لصعوبات الجائحة، وتنفيذ الخطة الموضوعة لتخطى تداعيات الفيروس على النحو الأمثل.

ونظمت الجامعة أمس، احتفالية ببدء العام الدراسى الجديد، بدأت بمراسم تحية العلم وعزف النشيد الوطنى وطابور العرض الطلابى، وهو الأمر الذى يُعد تقليداً سنوياً تنظمه الجامعة تعزيزاً لروح الانتماء والمواطنة لدى أفراد المجتمع الجامعى.

وأكد رئيس الجامعة أن الانتماء لمؤسسة جامعة أسيوط العريقة يُعد شرفاً يجمع بين منتسبيها على مر السنوات، مشيراً إلى أن استمرار العمل والعطاء من أجل تحقيق تقدم الجامعة يُعد الشرف الأكبر، مثمّناً ما حققته الجامعة من إنجازات، وما شيّدته من إمكانيات وصروح وعقول أثبتت كفاءاتها داخل مصر وخارجها وأسهمت فى رفع اسم الجامعة عالياً وتعزيز مكانتها والتأكيد على ريادتها وتقدمها الدائم فى مواكبة التطور العلمى. وأوصى رئيس الجامعة الطلاب وجميع منتسبيها بضرورة اتخاذ الجد والاجتهاد طريقاً ومنهجاً ونبراساً يُسعد أسرهم ومجتمعهم، وأن يضعوا نصب أعينهم اتخاذ المتميزين من القادة والعلماء وأبناء الجامعة المتميزين قدوة ومثلاً لهم فى العمل والعطاء المخلص. وطالب الحضور بمعاونة إدارة الجامعة فى مساعيها للحفاظ على صحة وسلامة الأفراد وخلق بيئة صحية آمنة داخل جميع منشآت الجامعة، وهو الأمر الذى يتم من خلال الالتزام بالإجراءات الاحترازية المعلن عنها وتجاوب الجميع فى حملة التطعيم الموسّعة باللقاح المضاد لفيروس كورونا. ودعا الدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس الجامعة، الطلاب إلى التوجّه لمقار تطعيم فيروس كورونا، للحفاظ على صحة وسلامة الآخرين، وذلك من خلال 13 نقطة موزّعة بجميع أرجاء الحرم الجامعى، ومشدداً على أنه وفقاً لقرار رئيس الجامعة سيتم منع أى طالب لم يحصل على اللقاح من دخول الحرم.

إعلان جداول المحاضرات وتفعيل الأنشطة بجامعة بنها

ونوه بمساعى إدارة الجامعة لتوفير جميع سُبل الدعم لطلابها المغتربين من خلال تسهيل إجراءات السكن الجامعى بقطاع المدن الجامعية من خلال مكتب للمساعدات الطلابية فى جميع المجالات، سواء الكتب الدراسية أو المصروفات النقدية. وفى بنها، تفقد الدكتور جمال سوسة، رئيس الجامعة، كليات التمريض والتربية الرياضية والعلاج الطبيعى، لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية فى أول أيام العام الدراسى، مؤكداً أن الجامعة أنهت جميع الاستعدادات اللازمة لاستقبال العام الجديد والطلاب، والانتهاء من أعمال الصيانة لجميع المنشآت وإعلان جداول المحاضرات لكل الفرق الدراسية، مشيراً إلى أن إدارة الجامعة حريصة على توفير جميع سُبل الراحة والرعاية للطلاب وجميع منسوبيها. وأكد أنه تم وضع خطة للعمل بجدية من أول يوم دراسى والعمل على تفعيل خطة الأنشطة الطلابية وتوسيع قاعدة المشاركة فى الأنشطة بين الطلاب، وتشكيل مجموعات عمل من طلاب الاتحادات والأسر الطلابية لاستقبال الطلاب الجدد فى أول يوم دراسى.

غرف عزل ولجان أزمات بـ«المنيا»

وأنهت جامعة المنيا استعداداتها لانطلاق العام الجامعى الجديد، أمس، من خلال المراجعة الشاملة للكفاءة والسلامة الإنشائية للمبانى والمدرجات وقاعات المحاضرات والموقع العام بالكليات، وإجراء أعمال الصيانة اللازمة، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، وتلقى لقاح فيروس كورونا لجميع منتسبى الجامعة، حفاظاً على صحة وسلامة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية. وأكد الدكتور مصطفى عبدالنبى، رئيس الجامعة، ضرورة المتابعة الدقيقة لكل الإجراءات الاحترازية، ومنع التكدّس والزحام وحظر التجمّعات أمام الكليات، والالتزام بارتداء الماسك الطبى «الكمامة»، وتوفير غرف للعزل بالكليات، وتفعيل لجان الأزمات، وتكثيف الجهود بالبوابة الرئيسية وبمداخل الكليات، لقياس درجات الحرارة بالكاشفات الحرارية وممرات التعقيم، واستمرار أعمال التطهير والتعقيم الدورى يومياً.