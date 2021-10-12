حقيقة وجود موقع لتسجيل غياب الطلاب في العام الدراسي الجديد

بدأ ماراثون الدراسة يوم السبت الماضي، ويبحث خلال الفترة الحالية كل من الطلاب بمختلف المراحل الدراسية وأولياء الأمور كيفية تسجيل غياب الطلاب عن الحضور في المدارس خلال العام الدراسي 2021 - 2022، لذا تستعرض «الوطن» حقيقة موقع لتسجيل غياب الطلاب في العام الدراسي الجديد.

وكان العام الدراسي الجديد 2021 - 2022 قد انطلق يوم السبت الماضي الموافق 9 أكتوبر على مستوى مختلف محافظات الجمهورية، وسط إجراءات احترازية شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتطبيقها بجميع المدارس في مختلف الأنحاء، حرصا على صحة وسلامة جميع أفراد المنظومة التعليمة سواء طلاب أو معلمين أو إداريين.

حقيقة موقع لتسجيل غياب الطلاب في العام الدراسي الجديد

فيما نفى مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وجود موقع لتسجيل غياب الطلاب في العام الدراسي الجديد، مؤكدا أن تسجيل غياب الطلاب يتم من خلال السجلات المخصصة له داخل المدارس أولا بأول، وذلك حسب القرارات والقواعد المعمول لها بهذا الشأن، نافيا أن يكون تسجيل غياب الحضور خلال هذا العام الدراسي بشكل إلكتروني.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن حضور الطلاب في المدارس خلال العام الدراسي الجديد 2021 - 2022 سيكون بشكل منتظم وكامل، إلى جانب تسجيل كل من الحضور والغياب بشكل إلزامي وليس اختياريا، مع الالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الاحترازية حسب تعليمات وزارة الصحة والسكان.

وفي سياق متصل، طبقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني العديد من الإجراءات الاحترازية بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد، ومن أبرزها ارتداء الكمامة لجميع الموجودين داخل المدرسة، وتطبيق التباعد الجسدي بين جميع الطلاب من خلال مسافة مترين على الأقل، مع توفير كل من بوابات التعقيم والكاشف الحراري مع مواد التطهير في جميع المدارس، وتخصيص غرفة عزل بكل مدرسة تحسبًا لظهور أي أعراض على أحد الطلاب.