تعرف على أعراض تطعيم لقاح جونسون آند جونسون.. منها الصداع

تزايد البحث من قبل المواطنين عن أعراض تطعيم لقاح جونسون آند جونسون وخاصة بين الأشخاص الراغبين في السفر من أجل العمل أو الدراسة أو الترفيه، ويعد لقاح جونسون آند جونسون من اللقاحات ذات الجرعة الواحدة التي تأخذ في مراكز التطعيم المختلفة المخصصة من قبل وزارة الصحة والسكان.

وتكشف «الوطن» أعراض تطعيم لقاح جونسون آند جونسون

أوضح قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان أعراض تطعيم لقاح جونسون آند جونسون، عقب الحصول على لقاح كورونا لقاح جونسون اند جونسون، بالإضافة إلى توضيح الآثار الجانبية وموانع التطعيم.

وأضح القطاع الطبي الوقائي، أنه يتم إعطاء جرعة بسرنجة مقاس 0.5 سم، ويتم الحقن عضل أعلى الذراع في العضلة، مشيرا إلى أن لقاح جونسون آند جونسون يحفظ في العبوة الكرتونية الأصلية.

موانع الحصول على لقاح جونسون آند جونسون

هناك موانع للتطعيم بلقاح جونسون آند جونسون تتمثل في:

- فرط الحساسية للمادة الفعالة أو لأي من المكونات الداخلة في تركيبه.

- إذا كان الشخص يعاني في يوم التطعيم، أو خلال العشر أيام الماضية السابقة له، من أي من هذه الأعراض «حمى- سعال- ضيق تنفس- آلام في العضلات والجسم- صداع- فقدان للطعم والرائحة- التهاب الحلق- احتقان أو سيلان الأنف- الغثيان والقيء أو الإسهال» هذه الحالات لا يفضل لها الحصول على لقاح كورونا جونسون اند جونسون.

الآثار الجانبية للقاح جونسون آند جونسون

هناك عدة أعراض يمكن أن تظهر عقب اللقاح على اللقاح وهذه الأعراض لا تدوم لفترة طويلة بل هي فترة وجيزة، وتزول من تلقاء نفسها وتتمثل هذه الأعراض في:

- صداع.

-غثيان.

- ألم في المفاصل.

- ألم مكان الحقن.

- الشعور بالتعب والإرهاق.

نسبة فاعلية لقاح جونسون آند جونسون

تصل نسبة فاعلية لقاح جونسون آند جونسون أكثر من 88%.