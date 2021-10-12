«الخضر والفاكهة»: لا زيادات بالأسعار بسبب الأمطار.. والطماطم تتراجع

تعرضت البلاد على مدار 24 ساعة ماضية لأمطار رعدية خفيفة، وأكد عدد كبير من التجار عدم تأثيرها على أسواق الخضر والفاكهة، مؤكدين أن المحاصيل الشتوية تحب الأمطار، قائلين «بتخلي الزرع يزهزه».

فترة نضج وحصاد المحاصيل الشتوية

أكد حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة بغرفة القاهرة في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن المحاصيل الشتوية تنضج خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن المطر له دور كبير في تحسين جودة المحصول قائلا «المطر بيخليه يزهزه»

وأوضح في تصريحات لـ«الوطن» أن الأمطار التي تساقطت خلال الـ24ساعة الماضية على محافظات متعددة في مصر، غير مؤثرة على المحاصيل الشتوية، ومنها الكرنب، القرنبيط، الشبت، البقدونس، الكزبرة، البسلة، والموالح، مشيرا إلى عدم تأثر الإنتاجية بأي شكل من الأشكال حتى هذه اللحظة.

وأكد أن أسواق الجملة لم يرد لها أي شكاوى من الفلاحين من تأثير الأمطار على المحصول أو تعطل أسطول النقل بعد سقوط الأمطار.

تراجع تدريجي لأسعار بعض الخضروات

وأشار إلى تراجع أسعار أغلب السلع تدريجيا مثل الطماطم، لظهور العروة الشتوية التي تعيد توافر الطماطم إلى المعدلات الطبيعية.

وقال يحيى السني رئيس شعبة الخضر والفاكهة بغرفة الجيزة التجارية، إن التغيرات المناخية الحالية ليس لها أي تأثير سلبي على إنتاجية الفدان وتراجع المعروض من المحاصيل في الأسواق.

أسعار الخضر والفاكهة اليوم

وتباع الطماطم بأسعار تتراوح بين جنيهان ونصف إلى 5 جنيهات للكيلو، وتباع البطاطس بسعر تراوح بين 4 -7 جنيهات للكيلو، فيما يباع البصل بسعر يتراوح بين 2 إلى 3.3 جنيهات للكيلو، والبقدونس 100 رابطة بسعر 50 جنيها، والبرتقال البلدي 3.5 جنيهات، والبرتقال الصيفي بـ 4-7جنيهات، والليمون من 5 إلى 8 جنيهات والعنب الرومي يباع بسعر 6-9 جنيهات.