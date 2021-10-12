جهاز الإحصاء: انخفاض عجز الميزان التجاري لشهر يوليو 2021 بنسبة 14.6 %

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليــوم الثلاثاء 12 / 10/ 2021 النشــرة الشهريــة لبيانات التجـارة الخارجية يوليو 2021 وقد بـلغت قيـمة العجـز في الميـزان التجـاري 2.88 مليــار دولار خـــلال شهر يوليو 2021 مقابل 3.37 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة انخفاض قدره 14.6 ٪

ارتفعت قيمـة الصادرات ومنها الملابس والأسمدة

ومن أهم المؤشرات ما يلي:

ارتفعت قيمـة الصــادرات بنسبـة 31.5 ٪ حيـث بلغـت 2.94 مليــار دولار خـلال شهــر يوليو 2021 مقابل 2.24 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة صادرات بعض السـلع وأهـــمها: «لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 58.0 ٪، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 51.5 ٪، ملابس جاهزة بنسبة 23.3 ٪، أسمدة بنسبة 17.7 ٪».

بينما انخفضت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر يوليو 2021 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهــا «فواكه طازجة بنسبه 5.8 ٪، أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 7.2 %، صابون ومحضرات تنظيف بنسبة 1.0 ٪، مصنوعات من لدائن بنسبة 9.4 ٪».

ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 3.8 ٪ حيث بلغت 5.82 مليار دولار خـلال شهر يوليو 2021 مقابل 5.61 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.

ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة واردات بعض السلع وأهمها:

«سيارات ركـوب بنسبة 41.0 ٪، أدوية ومحضرات صيدلة بنسبه 34.2 %، لدائن بأشكالها الأولية بنسبه 14.6 %، ذرة بنسبة 3.2 ٪».

انخفاض قيمة بعض الواردات منها البترول

بينما انخفضت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر يوليو2021 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمها: «البترول الخام بنسبة 14.3%، مواد كيماوية عضويه وغير عضويه بنسبـة 22.5%، فول صويا بنسبة 36.7 %، لحوم بنسبة 35.3 %».