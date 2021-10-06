«التعبئة والإحصاء»: 40.3% من العاملين بأجر يعملون بعقد قانوني

أكدت الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، في بيان له اليوم، بالتزامن مع اليوم العالمي للعمل اللائق، والذي يحتفل به العالم في 7 أكتوبر من كل عام، أن 40.3% من العاملين بأجر يعملون بعقد قانوني، وترتفع هذه النسبة بين الإنـاث لتصـل إلى 73.1% مقابل 34.8% بين الذكور.

وأضاف بيان الجهاز المركزي، أن نسبة العاملين بعقد قانوني في القطاع الحكومي 98.3%، يليها العاملين بالقطاع العام والأعمال العام بنسبة 94.5%، ثم العاملين بالقطاع الخاص «داخل المنشآت» بنسبة 30.8%، وتصل هذه النسبة إلى أقل مستوياتها بين العاملين في القطاع الخاص «خارج المنشآت»، حيث تبلغ 0.9% من جملة العاملين بأجر في هذا القطاع.

وأوضح أن معدل مساهمة العمال في النشاط الاقتصادي لعام 2020 بلغ 41.5%، مشيرا إلى وجود تفاوت ملموس بين الذكور والإناث في معدلات المساهمة في النشاط الاقتصادي؛ فارتفعت معدلات المساهمة بين الذكور إلى 4 أضعاف مثيلاتها بين الإناث فبلغت 67.4% مقابل 14.3% للإناث عام 2020، وتؤكد البيانات أن هذا التفاوت هو النمط السائد في سوق العمل المصري.

الحماية الاجتماعية والصحية

ولفت البيان إلى أن توافر الحماية الاجتماعية والصحية للعاملين، من أهم سمات العمل اللائق، وله أثر كبير في إحساس العمال بالاستقرار والأمان، وتشير نتائج البحث إلى أن 44.7% من العاملين بأجر مشتركين في التأمينات الاجتماعية لعام 2020، وترتفع هذه النسبة إلى 71.4% بين الإناث مقابل 40.2% للذكور.

وأوضح أن نسبة العاملين المشتركين في التأمينات الاجتماعية بالقطاع الحكومي وصلت إلى 97.2% من جمـلة العاملين بأجر في القطاع الحكومي ثم العاملين بالقطاع العام والأعمال العام بنسبة 93.4%، بينما كان العاملين بالقطاع الخاص «خارج المنشآت»، هم الأقل نسبة؛ فبلغوا 10.8% من جملة المشتركين في هذا القطاع.

40.1 ساعة متوسط عدد ساعات العمل في الأسبوع

ويعتبر عدد ساعات العمل من مظاهر العمل اللائق أيضا، وأشار بيان الإحصاء إلى أن متوسط عدد ساعـات العمل الأسبوعية للعامليـــن بأجــر طبقاً للنشاط الاقتصادي 40.1 ساعة، وانخفض متوسط عدد ساعات العمـل الأسبوعية بين الذكـور ليصل إلى 40.8 ساعة مقارنة بالإناث فيبلغ المتوسط 35.9 ساعة.

وبلغ أعلى متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين العاملين في أنشطة تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات بمعدل 46.3 ساعة، ثم نشاط الصناعات التحويلية 43.7 ساعة وأقل متوسط لساعات العمل الأسبوعية بين العاملين في نشاط التعليم 31.6 ساعة.

وأشار إلى أن متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية يصل أعلى مستوياته بين العاملين في القطاع العام والأعمال العام بمعدل 42.0 ساعة ثم يليه القطاع الخاص حيث يبلغ 41.2 ساعة بينما ينخفض هذا المتوسط إلى 37.0 ساعة بالقطاع الحكومي.

يذكر أن مفهوم العمل اللائق يشير إلى تعزيز الفرص للجميع للحصول على فرص عمل منتجة في ظروف من الحرية والمساواة والأمن والكرامة.

ووفقا لمنظمة العمل الدولية، يتضمن العمل اللائق فرص عمل مناسبة، وتوافر أجور عادلة، وضمان اجتماعي للأسر، وإتاحة إمكانيات أفضل لتطوير الفرد وتحقيق الإدماج الاجتماعي، وإتاحة مساحة من الحرية للأفراد للتعبير عما يشغلهم والمساهمة والمشاركة في اتخاذ القرارات التي تؤثر على حياتهم وتحقيق التكافؤ في الفرص والمساواة في المعاملة بين الرجال والنساء.