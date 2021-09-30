«التعبئة والإحصاء»: 15494 نسمة زيادة في عدد سكان مصر خلال 4 أيام

أعلنت الساعة السكانية الإحصائية الإلكترونية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، برئاسة اللواء خيرت بركات، أن عدد سكان مصر بالداخل اليوم الخميس، 30 سبتمبر 2021، بلغ نحو 102 مليون و439 ألفا و513 نسمة في جميع محافظات الجمهورية، بزيادة بلغت حوالي 15 ألفا و494 نسمة خلال 4 أيام فقط، وبواقع 3.8 ألف مولود في اليوم تقريبا، و161.4 مولود في الساعة تقريبا، و2.6 مولود في الدقيقة الواحدة تقريبا، و0.04 مولود في الثانية الواحدة.

استمرار تصدّر القاهرة والجيزة والشرقية لأعلى عدد سكان بين المحافظات

ورصدت الساعة السكانية أعداد سكان المحافظات خلال اليوم، حيث أعلنت أن عدد سكان محافظة القاهرة بلغ 10.071 مليون نسمة تقريبا، لتحتل بذلك المركز الأول، بنسبة 9.83% من إجمالي عدد سكان محافظات مصر، تليها في المركز الثاني محافظة الجيزة بنحو 9 ملايين و288 ألفا و546 نسمة، تليها في المركز الثالث محافظة الشرقية بـ7 ملايين و717 ألفا و631 نسمة تقريبا.

قائمة المحافظات الأكثر عددا في سكان مصر

وتستعرض «الوطن» إحصاء بعدد سكان قائمة العشر محافظات الأعلى في مصر، وهي على النحو التالي:

1- القاهرة: 10.071 مليون نسمة.

2- الجيزة: 9 ملايين و288 ألفا و546 نسمة.

3- الشرقية: 7 ملايين و717 ألفا و631 نسمة.

4- الدقهلية: 6 ملايين و914 ألف و169 نسمة.

5- البحيرة: 6 ملايين و705 آلاف و104 نسمة.

6- المنيا: 6 ملايين و97 ألفا و256 نسمة.

7- القليوبية: 6 ملايين و4 آلاف و682 نسمة.

8- سوهاج: 5 ملايين و577 ألفا و302 نسمة.

9- الإسكندرية: 5 ملايين و456 ألفا و534 نسمة.

10- الغربية: 5 ملايين و328 ألفا و796نسمة.