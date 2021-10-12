المالية لـ«سفير سويسرا»: نشجع الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي في مصر

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، حرص الدولة على تشجيع الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي، من خلال زيادة مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية الشاملة والمستدامة، باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي التي تساعد على استدامة دوران عجلة الاقتصاد، مشيرًا إلى أنّ ما نفذته الحكومة خلال السبع سنوات الماضية من مشروعات غير مسبوقة لتهيئة البنية الأساسية على أعلى مستوى؛ ساعد على تحسين مناخ الاستثمار، وجذب استثمارات جديدة.

تطرق الوزير والسفير السويسري بالقاهرة بول جارنييه، خلال لقائهما، بحسب بيان عن وزارة المالية، إلى أهمية إطلاق حوار دوري بين وزارتي المالية بالبلدين لمتابعة ما تم الاتفاق عليه خلال زيارة وزير المالية السويسري للقاهرة في يوليو الماضي، على نحو يعزز التعاون وتبادل الخبرات في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

التحول الرقمي لمنظومتي الضرائب والجمارك يخدم الاقتصاد القومي

وأشار إلى أنّ برنامج الطروحات الحكومية للشركات العامة، بمثابة فرصة جيدة للمستثمرين السويسريين، متابعا: «قطعنا شوطًا كبيرًا في تطوير المنظومات الضريبية والجمركية والشبكة المالية للحكومة التي كانت قاطرة التحول الرقمي لخدمة الاقتصاد القومي، من خلال تنفيذ مشروعات عالية التقنية منها: الإقرارات الإلكترونية، الفاتورة الإلكترونية، ومنصة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة، وميكنة الطعون الضريبية، والإيصال الإلكتروني»، إلى جانب نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI الذي جرى تطبيقه إلزاميًا على الموانئ البحرية في الأول من أكتوبر الحالي.

تعزيز استثمارات الشركات السويسرية بمصر بالشراكة مع القطاع الخاص

وأكد السفير السويسري بالقاهرة بول جارنييه، حرص بلاده على تعزيز استثمارات الشركات السويسرية في مصر، بما فيها المشروعات المتاحة الجاري تنفيذها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص P.P.P، إضافة إلى المساهمة في تطوير منظومة السكك الحديدية بمصر، لافتًا إلى أنّ هناك وفدًا من مؤسسة Swiss Railways يزور مصر خلال الفترة المقبلة لبحث الفرص المتوافرة في قطاع السكك الحديدية.

اهتمام سويسرى بتنشيط التعاون في مجال البنوك والتأمين

وأكد السفير السويسري، اهتمام المستثمرين في بلاده بفرص التعاون والاستثمار بمصر في مجال البنوك والتأمين، كما هنأ وزير المالية بنجاح انطلاق تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI، موضحًا أنّها لقيت ترحيبًا كبيرًا من الشركات السويسرية العاملة في مصر لما لها من أثر إيجابي في تسهيل المعاملات التجارية.

حضر اللقاء: الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، وشيرين الشرقاوي مساعد أول الوزير للشؤون الاقتصادية، والسفير حسام حسين مستشار الوزير للعلاقات الخارجية، ونسرين لاشين رئيس وحدة دعم المستثمرين، ودعاء حمدي القائم بأعمال رئيس وحدة العلاقات الخارجية، والدكتورة منيرة مكرم رئيس الإدارة المركزية للإعفاءات الضريبية.