ضبط شخص لاتجاره في العملة بحجم تعاملات بلغت 5 ملايين جنيه

ضبطت وزارة الداخلية، أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم سيدي جابر بالإسكندرية، وله معلومات جنائية بممارسة نشاط إجرامي في التعامل بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وتبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقاً للفحص المستندي بلغت 5 مليون جنيه.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني بقيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة سيدي جابر بالإسكندرية وله معلومات جنائية، بممارسة نشاط إجرامي في مجال التعامل بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.

الاتجار في العملة عن عمليات بيع وهمية

وكشفت التحريات أن المتهم يتعامل مع أشخاص يحملون جنسية إحدى الدول ومقيمين داخل البلاد مستغلاً القيود المصرفية التي تفرضها البنوك بتلك الدولة لاستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني في إجراءات سحب من ماكينات الصراف الآلي، حيث يقوم المتهم بالحصول من عملائه المقيمين داخل البلاد على العديد من بطاقات الدفع الإلكتروني والخاصة بأشخاص مقيمين خارج البلاد وإجراء عمليات بيع وهمية لهم من خلال ماكينات نقاط البيع بإحدى شركات تجارة الهواتف المحمولة بالدولار الأمريكي.

كما أكدت التحريات أن المتهم يقوم بتسييل المبالغ المالية واستبدالها لهم بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء مقابل عمولة مالية يتحصل عليها لنفسه، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

5 مليون جنيه

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وتمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بممارسة نشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقاً للفحص المستندي بلغت 5 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.