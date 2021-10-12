انطلاق فعاليات أسبوع الموضة العربي للسيدات في بورصة نيويورك

أعلنت GoDaddy العالمية المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: GDDY)، اليوم عن شراكتها مع مجلس الأزياء العربي بهدف تمكين المصممين والمُنتجين والمبدعين في مصر ومختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وإلهامهم لتأسيس حضور لشركاتهم على شبكة الإنترنت.

وتأتي هذه الشراكة الجديدة بالتزامن مع الموضة للسيدات، الذي يُقام بين 24 و28 أكتوبر 2021، وكجزء من حملة الأزياء Cat Walk The Walk ، وتهدف إلى دعم الأجيال القادمة من مصممي الأزياء وروّاد الأعمال المبدعين وأصحاب الشركات الصغيرة من مختلف أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتمكينهم من إطلاق أعمالهم في العالم الرقمي وتأسيس حضورهم على الإنترنت باستخدام محفظة GoDaddy المتكاملة من الأدوات والحلول وخدمات التوجيه المتخصصة، وصولاً إلى بناء مجتمع خاص بأعمالهم على الإنترنت.

ومن جانبه، قال محمد عقرة، مدير الاستراتيجية لدى مجلس الأزياء العربي: "تدعم الشراكة مع GoDaddy التحول الرقمي الذي نفذناه في العام الماضي. وبالتوازي مع القرار بإقامة الفعالية بحضور شخصي هذا العام، ستواصل GoDaddy جهودها لتمكين روّاد الأعمال والمواهب الإبداعية في المنطقة من ترسيخ حضورهم الرقمي والوصول إلى الجمهور العالمي. ونتطلع لاستكشاف قدرات الابتكارات الرقمية ودورها في صياغة مستقبل الأزياء والقطاع الإبداعي".

نستهدف دعم الأجيال القادمة في مجال تصميم الأزياء

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت سيلينا بيبر، المدير العام لدى GoDaddy لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "يسعدنا الشراكة والتعاون مع مجلس الأزياء العربي في إطار هذا المشروع الفريد، والهادف إلى دعم الأجيال القادمة من المصممين والمنتجين المبدعين. ولاحظنا بروز عدد من المواهب المتميزة والواعدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونسعى في GoDaddy إلى تعزيز إمكاناتهم خلال مسيرتهم المهنية ومساعدتهم على تأسيس أعمالهم وتنمية حضورها على الإنترنت".

كما تقدّم GoDaddy الدعم لمجلس الأزياء العربي، من خلال مجموعة من ورش العمل التي تهدف إلى تزويد شبكة المجلس من روّاد الأعمال المبدعين بالمعارف اللازمة لتأسيس حضورهم الرقمي بالاستفادة من منتجات GoDaddy وأدواتها.