لو زوجتك غير مقيدة تموينيا.. إزاي تضيفها لبطاقتك عبر بوابة مصر الرقمية؟

تعد البطاقة التموينية من أكثر الأشياء التي تحرص الأسرة المصرية على استخراجها والمحافظة على تفعيلها بشكل مستمر حتى يتمكن أفرادها من صرف حصتهم التموينية الشهرية، وعندما يتزوج الشاب يقوم بفصل نفسه من بطاقة الأسرة، تمهيدا لاستخراج بطاقة تموين جديدة له، يستطيع من خلالها إضافة أفراد أسرته الجديدة لها، وخلال العامين الماضيين حرصت الحكومة المصرية على تعزيز الخدمات الإلكترونية، بالتزامن مع تفشي جائحة فيروس كورونا في كافة أنحاء الدول، تجنبا لانتشار الفيروس وزيادة عدد المصابين به.

وتقدم بوابة مصر الرقمية للمواطن خدمة إضافة الزوجة غير المقيدة تموينيا لبطاقة تموين الزوج إلكترونيا ومن المنزل، دون الحاجه للذهاب إلى مكتب التموين التابعة له البطاقة التموينية، وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، خطوات إضافة الزوجة غير المقيدة تموينيا للبطاقة التموينية، وفق بوابة مصر الرقمية، كالتالي:

خطوات إضافة الزوجة غير المقيدة تموينيا عبر بوابة مصر الرقمية

- يقوم المواطن الراغب في إضافة الزوجة غير المقيدة تموينيا بالدخول لبوابة مصر الرقمية من هنـــــا.

- ويختار المواطن الراغب في إضافة زوجته إلكترونيا الأيقونة الخاصة بالخدمات التموينية.

- ثم بعد ذلك يقوم المواطن باختيار الأيقونة الخاصة بـ «إضافة الزوجة غير المقيدة تموينيا».

- ويضغط على «بدء الخدمة»، لتظهر أمامه بيانات البطاقة التي قام بإدخالها عبر حسابه على موقع بوابة مصر الرقمية من قبل.

- ثم بعد ذلك يقوم المواطن بالاطلاع على الشروط والأحكام الخاصة بالبطاقة التموينية من خلال الضغط على «الشروط والأحكام».

- ويوافق على الشروط حتى يتثنى له إجراء الخطوة التالية.

- ثم يضغط على زر «التالي» حتى يستطيع الاستمرار في عملية إضافة الزوجة غير المقيدة تموينيا لبطاقة التموين بإضافة البيانات الخاصة بالزوجة، ويضغط على تسجيل.

- يتلقى المواطن بعد ذلك رسالة عبر رقم الهاتف المسجل تفيد بإضافة الزوجة للبطاقة التموينية الخاصة به عند إتمام إضافتها.