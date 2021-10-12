ضبط بائعة الملابس النسائية بعربة السيدات بالمترو

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من الوصول لحقيقة صورة تداولت على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية، تتضمن عرض ملابس نسائية معلقة داخل إحدى عربات مترو الأنفاق المخصصة السيدات.

بائعة متجولة

وبإجراء تحريات رجال المباحث عن حقيقة الصورة، تمكنوا من تحديد مرتكبة الواقعة، وتبين أنها بائعة متجولة مقيمة بدائرة قسم بولاق أبو العلا في محافظة القاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن ضبطها، وذلك حال تواجدها بإحدى محطات مترو الأنفاق بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة، وبحوزتها حقيبة بداخلها الملابس المشار إليها لبيعها والتربح منها.

وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.