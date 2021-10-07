انهيار جزء من سقف عقار قديم في طنطا دون إصابات

فرضت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية كردوناً أمنياً حول أحد العقارات القديمة، غير مأهول بالسكان، في مدينة طنطا، قبل قليل، إثر انهيار جزء من سقف المبنى، دون سقوط إصابات بشرية.

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطاراً من مأمور قسم أول طنطا، مساء اليوم الخميس، يتضمن ورود بلاغ من شرطة النجدة، يفيد بحدوث انهيار جزء من سقف عقار قديم، في شارع «النحاس»، بدائرة قسم أول طنطا.

الأجهزة الأمنية تفرض كردوناً حول المنزل

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وتم فرض كردون أمني حول المنزل، وتبين أنه عقار قديم غير مأهول بالسكان، ولم يسفر الحادث عن سقوط أي إصابات بشرية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

لجنة هندسية تعاين العقار المنهار

كما انتقلت لجنة من الإدارة الهندسية في حي أول طنطا، لمعاينة العقار محل الواقعة، وتبين أنه تم إخلاؤه من السكان منذ فترة، ويجري بحث ملف المنزل، لمعرفة ما إذا كان صادر له قرار إزالة من عدمه.

وقف حالات بناء مخالف بالمحلة الكبرى

من جانب آخر، تمكنت رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى، اليوم الخميس، بالاشتراك مع الوحدات المحلية القروية، من وقف 4 حالات إنشاء وبناء على الأراضي الزراعية وأدوار مخالفة في عدد من قرى المركز.

وقال اللواء محمد عبد الوهاب السعدني، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، إنه تم وقف أعمال البناء بدون ترخيص، وإزالة الشدات الخشبية بإجمالي 4 حالات لعدد من المبانى تحت الإنشاء، وأدوار مخالفة فى منازل قائمة، ومصادرة معدات وخامات البناء.

وأشار رئيس مدينة المحلة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحاب تلك المخالفات، وإحالتهم للنيابة المختصة، التي بدأت بمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.