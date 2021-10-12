التفاصيل الكاملة لفيلم «ليل» قبل عرضه في مهرجان الجونة السينمائي

يُشارك فيلم «ليل» في الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي المُقرر انطلاقها اعتبارًا من يوم الخميس المُقبل 14 أكتوبر، حيث يُعرض ضمن مسابقة الأفلام القصيرة، وسيُعرض يومي الاثنين والثلاثاء 18 و19 أكتوبر لجمهور المهرجان هناك.

وحظى الفيلم بعرضه العالمي الأول في مهرجان لوكارنو السينمائي، حيث نافس في المسابقة الدولية للأفلام القصيرة «نمور الغد».

صُنّاع فيلم ليل

فيلم التحريك ليل، أداء صوتي هيام عباس، ورافا العريضي وسلمى صالح، وهو من إنتاج Ses-Studio – Fabian&Fred، ومن تأليف ومونتاج وإخراج أحمد صالح.

أحداث فيلم ليل

وتدور أحداث الفيلم، عندما يسرق غبار الحرب النوم من الأعين، حيث يجلب لَيل السلام والنوم لكل سكان المدينة المُحطمة، لكن أعين والدة الطفل المفقود تبقى مفتوحة، فيحاول لَيل خداعها لتنام، وبهذا ينقذ روحها القلقة.

4 سنوات من الكتابة لصناعة الشخصيات

وكشف المخرج أحمد صالح، رحلته مع فيلم ليل، حيث قال في بيانٍ له، إنّ رحلته استمرت نحو أربعة أعوام تقريبًا من الكتابة وحتى صناعة الشخصيات وتحريكها، وذلك بالتعاون مع شقيقيه سائد صالح وصالح صالح، قائلًا: «عملت على السيناريو مع سائد وصالح لفترة طويلة، فمرحلة ما قبل الإنتاج في أعمال التحريك مهمة جدًا، ولهذا طوّرنا السيناريو أكثر من مرة، قبل أن نبدأ في صناعة الشخصيات وتحريكها».

تفاصيل صناعة الشخصيات

وروى المخرج أحمد صالح، رحلته مع صناعة الشخصيات والتي استغرقت نحو 6 شهور، قائلًا: «قبل البدء في أي شخصية يقوم سائد بعمل الهيكل أولًا وصناعة الدعائم، وهو أمر مختلف من شخصية لشخصية وفقًا لتحريكها في العمل، يتولى صالح مهمة صناعة الشخصيات بعد ذلك، وهذه المرة أردنا أن نجعل تعابير وجههم واضحة أكثر، فصنعنا أكثر من وجه لشخصيات معينة، وقمنا بالتصوير قبل أن تجف المواد حتى نخلق من لمعانها تعابير ومشاعر».

وأضاف: «أرادنا أن نقوم بتحريك الشعر، الأمر الذي استغرق جلسات عمل مطوّلة حتى نصل للشكل النهائي، ولكني تعاونت مع مصممة أزياء مبدعة وجرى تنفيذه».