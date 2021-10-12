إزالة 109تعديات على أملاك الدولة في حملات بالشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بدء تنفيذ المرحلة الثانية من الموجه الـ 18لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتي أسفرت عن إزالة 109 حالات تعدٍ على مساحة 10 آلاف و315 متر مباني و61 فدانا و7 قيراط خلال الموجه الـ18 لإزالة التعديات المخالفة بنطاق المحافظة.

ازالة مخالفات بناء بمساحة 61 فدانا و7 قيراط

وأكد المحافظ في بيان صحفي، اليوم، أنه تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية لإزالة 99 حالة تعدٍ بالبناء المخالف على مساحة 10 آلاف و 315 متر مباني وإزالة 10 حالات تعدٍ بالبناء المخالف على الأرض الزراعية بمساحه 61 فدانا و7 قيراط بمراكز «الزقازيق - مشتول السوق - كفر صقر - الابراهيمية - الحسينية - فاقوس - أولاد صقر - ههيا - منيا القمح - ديرب نجم - بلبيس»، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

استمرارحملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

وأشار المحافظ، إلى استمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبه الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

وأوضح «غراب»، أن ذلك يأتي تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في إسترداد أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات المخالفة، مشيرًا إلى أن الحملات مستمرة لاسترداد أملاك الدولة بنطاق المحافظة.