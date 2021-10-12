استقرار أسعار الدواجن والأسماك واللحوم في أسواق الدقهلية اليوم

شهدت أسعار اللحوم والدواجن والأسماك في أسواق محافظة الدقهلية، حالة من الاستقرار بفضل توافر كافة السلع، بحسب ما أعلنته الغرفة التجارية بالدقهلية، برئاسة المهندس أحمد رعب، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، اليوم الثلاثاء 12 أكتوبر 2021.

أسعار الدواجن في أسواق الدقهلية

وقال ناصر رمضان محمد، أمين عام الغرفة التجارية، إن أسعار الدواجن لكل كيلو جرام كما يلي:

فراخ بيضاء: يتراوح سعر الكيلو من 33 جنيها إلى 34 جنيها

فراخ ساسو: 38 جنيها

فراخ أحمر بلدي: 45 جنيها

بانية: يتراوح سعر الكيلو من 85 جنيها إلى 87 جنيها

دبابيس: 50 جنيها

أوراك: يتراوح سعر الكيلو من 37 جنيها إلى 40 جنيها

صدور بالعظم: 52 جنيها للكيلو

حمام كداب: 61 جنيها للكيلو

شاورما فراخ: 78 جنيها

بط سوداني 57 جنيها، البغال: 50 جنيها

أرانب: يتراوح سعر الكيلو 46 جنيها

أسعار اللحوم في أسواق الدقهلية

لحمة بلدي: يتراوح سعر الكيلو من 120 جنيها إلي 150 جنيها حسب المنطقة

لحمة توزيع منافذ: يتراوح سعر الكيلو من 75 جنيها إلى 80 جنيها

لحمة بلدي كبيرة: لها 3 أسعار تبدأ من 80 جنيها وتصل إلي 90 جنيها حتى 100 جنيها للكيلو

سجق بلدي: يتراوح سعر الكيلو من 130 جنيها إلى 140 جنيها

كبده بلدي: يتراوح سعر الكيلو من 130 جنيها إلي 140 جنيها ووصل إلي 150 جنيها في بعض المناطق

أسعار اللحوم المستوردة في أسواق الدقهلية

لحمة برازيلي: 75 جنيها

لحمة هندي: 50 جنيها

لحمة جملي: يتراوح سعر الكيلو 80 جنيها إلي 100 جنيها

أسعار الأسماك في أسواق الدقهلية

بوري: الكيلو عدد 3 بمبلغ 55 جنيها، والكيلو 4 بسعر 48 جنيها للكيلو

طوبار: يتراوح سعر الكيلو من 50 جنيها إلي 60 جنيها

سمك بلطي وسط: يتراوح السعر بين 22 جنيها إلي 25 جنيها، والكبير حجم 2 للكيلو بسعر 27 جنيها إلي 30 جنيها للكيلو

جمبري: يتراوح السعر من 130 إلي 150 جنيها إلي 200 جنيها جامبو

سمك ماكريل: يتراوح سعر الكيلو من 45 جنيها إلي 50 جنيها

سردين: يتراوح سعر الكيلو من 25 جنيها إلي 30 جنيها

باربوني: 80 جنيها

سبيط: يتراوح السعر من 120 جنيها إلي 140 جنيها للكيلو

دنيس : 140 جنيها