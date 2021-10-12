تعرف على أسعار الدواجن في جنوب سيناء

شهدت محافظة جنوب سيناء ارتفاعا طفيفا في أسعار الدواجن مع بدء العام الدراسي الجديد، وارتفعت أسعار البيض لأكثر من 20٪، ووصل سعر الكرتونة إلى 50 جنيها.

وبرر التجار ارتفاع أسعار البيض إلى ارتباطه بأسعار البورصة، وقال إبراهيم يونس، أحد تجار البيض بطور سيناء، إن دخول المدارس يزيد من معدلات استهلاك البيض والسعر مرتبط بالعرض والطلب، والطلب يزيد على البيض مع بدء الدراسة لذا ارتفعت الأسعار ولكن لم تتعدى 5 جنيهات.

وقال إن البيض البلدي وصل سعره إلي 55 جنيها للكرتونة، وسعر كرتونة بيض المزارع وصل إلى 50 جنيها في مدينة الطور.

تعرف على أسعار الدواجن بجنوب سيناء

أسامة محمد صاحب محل دواجن، قال لـ«الوطن»، إن ارتفاع أسعار الدواجن لم يرتبط ببدء العام الدراسي الجديد، لافتا إلى أن السبب الرئيسي في الزيادة هو ارتفاع أسعار العلف لأكثر من 40٪ وهو الذي أدى إلى الارتفاع الكبير في السعر.

وأضاف أن نفس الفترة من العام الماضي، كانت الأسعار أقل، وهذا مرتبط بزيادة سعر العلف والأدوية والكهرباء وكل ما له علاقة بتربية الدواجن.

وأوضح إن أسعار الدواجن حاليا كالآتي:

الدواجن البيضاء 35 جنيها الكيلو.

الدواجن البلدي 41 جنيها للكيلو.

حمام 65 جنيها.

بانيه 80 جنيها.

شيش 75 جنيها.

وراك 45 جنيها.

دبوس 45 جنيها.

كبد وقوانص 45 جنيها.

أجنحة 25 جنيها.

زراعة جنوب سيناء تطرح دواجن حية

من جهته، أكد الدكتور محمد خليل شطا وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء، أن إدارة الإرشاد الزراعي أجرت صيانة لعنابر الدواجن بطور سيناء، لاستقبال دفعة دجاج تسمين خلال أيام، لتوفير الدواجن بمدينة الطور بأسعار مناسبة وخلق توازن في أسواق اللحوم البيضاء.

ولفت إلى طرح 6 آلاف دجاجة للمستهلك بمدينة نويبع بسعر 29 جنيهاً للكيلو، وبمواصفات جودة متميزه تحت إشراف ومتابعة الإدارة الزراعية بنويبع ومديرية الزراعة بجنوب سيناء.