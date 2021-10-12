رقم موبايل مسجل لرب الأسرة.. شرط الحصول على خدمات الحكومة إلكترونيا

اشترطت بوابة مصر الرقمية وموقع دعم مصر على المواطنين راغبي الحصول على خدماتهما الحكومية الإلكترونية، أن يكون لديهم رقم موبايل مسجل لدى إحدى شركات الاتصالات، حتى يتمكنوا من الاستفادة الخدمات الحكومية المقدمة إلكترونيا على الموقع والبوابة.

تسجيل رقم الموبايل من مدة لا تقل عن 3 أشهر

ووضعت بوابة مصر الرقمية وموقع دعم مصر، معايير لرقم الموبايل الذي يتم من خلاله التسجيل والدخول على بوابة مصر الرقمية وموقع دعم مصر، والتي تتمثل في أن يكون هذا الرقم مسجل باسم رب الأسرة من مدة سابقة لا تقل عن 3 أشهر في إحدى شركات الاتصالات.

وفور الدخول على بوابة مصر الرقمية وموقع دعم مصر، يتم التسجيل برقم الموبايل مباشرة حول الخدمة المراد الاستفادة منها، ويعقب ذلك الاستعلام عن رقم الموبايل عبر السيستم الإلكتروني لقاعدة البيانات والتأكد من أن الرقم مسجل باسم رب الأسرة ومن مدة لا تقل عن 3 أشهر.

وبعد التأكد من تسجيل رقم الموبايل باسم رب الأسرة من مدة تزيد على الـ3 أشهر، يتم مباشرة البدء في إنشاء حساب والذي تشترطه بوابة مصر الرقمية من أجل الاستفادة من خدماتها الحكومية المتعددة دون الحاجة إلى الذهاب للمكاتب الحكومية أو المديريات والتزاحم في الطوابير، تماشيا مع حالة التحول الرقمي في الخدمات الحكومية الذي تعيشه مصر الآن.

كيفية إنشاء حساب على بوابة مصر الرقمية؟

1. الدخول عبر موقع بوابة مصر الرقمية من هنا.

2. الضغط على أيقونة إنشاء حساب من هنا.

3. إدخال الرقم القومي بالبطاقة الشخصية.

4. إدخال رقم المصنع الموجود أسفل البطاقة في أقصى اليسار.

5. كتابة اسم الوالدة.

6. الضغط على أيقونة التالي.

7. تظهر صفحة جديدة يتم كتابة فيها رقم الهاتف المحمول.

8. يتمّ إرسال رسالة بها كود مكون من 6 أرقام عبر الهاتف المحمول.

9. يتمّ إدخال الكود المرسل عبر الهاتف المحمول.

10. يجب كتابة كلمة مرور جديدة.

11. إعادة كتابة نفس كلمة المرور.

12. إدخال عنوان البريد الإلكتروني/ الإيميل.

13. الضغط على أيقونة التالي.

وتقدم بوابة مصر الرقمية 11 خدمة حكومية متعددة، تتنوع ما بين خدمات التموين والرخص والتوثيق والشر العقاري والضرائب.

** خدمات بوابة مصر الرقمية بعد إنشاء حساب عليها برقم موبايل مسجل

1 - الأحوال المدنية.

2 – التموين.

3 – التوثيق.

4 – مركباتي.

5 - الشهر العقاري.

6 – رخصة.

7 - السجل التجاري.

8 – المحاكم.

9 - الضرائب العقارية.

10 - خدمات القضايا.

11 - التأمين الاجتماعي.