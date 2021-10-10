موقع دعم مصر لإضافة مواليد 2021: استمرار الإضافات

حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عدة شروط وخطوات لازمة على موقع دعم مصر لإضافة مواليد 2021، مؤكدة على أن هذه الخدمة متاحة حاليا للفئات الأولى بالرعاية فقط والتي شملهم القرار الوزاري الذي حمل رقم 62 لسنة 2021.

موقع دعم مصر لإضافة مواليد 2021.. بديل بوابة مصر الرقمية

وتزداد عمليات البحث عبر محرك البحث العالمي جوجل حول موقع دعم مصر لإضافة مواليد 2021، خاصة مع استمرار توقف خدمات إضافة المواليد عبر بوابة مصر الرقمية بسبب زيادة الضغط من قبل المواطنين على هذه الخدمة.

شروط موقع دعم مصر لإضافة مواليد 2021

وتتمثل شروط موقع دعم مصر لإضافة المواليد 2021، في أن يقوم رب الأسرة فقط الصادر باسمه البطاقة التموينية في الدخول على الرابط الرسمي لموقع دعم مصر وبدء اتباع خطوات إضافة المواليد، فضلا عن ضرورة أن يكون رب الأسرة الصادر باسمه بطاقة التموين لديه رقم موبايل مسجل باسمه في إحدى شركات الاتصالات لمدة لا تقل عن 3 أشهر سابقة، وذلك إذا كان رب الأسرة من الفئات الأولى بالرعاية التي لا تتعدى دخلها الشهري عن 2400 جنيه أو معاشها الشهري عن 1500 جنيه.

فيما تشمل خطوات موقع دعم مصر لإضافة المواليد 2021 في اتباع وتنفيذ 11 خطوة عبر الرابط الرسمي لموقع دعم مصر، وهي كالتالي:

خطوات موقع دعم مصر لإضافة مواليد 2021

1- تصفح موقع دعم مصر من هنا.

2- الضغط على أيقونة «خدمات تموينية للمواطنين».

3- اختيار بند «إضافة أفراد جدد».

4- كتابة رقم البطاقة التموينية ثم الضغط على زر «التالي»، حتى يظهر اسم صاحب البطاقة.

5- كتابة الرقم القومي ثم الضغط على زر «التالي».

6- تدوين رقم الهاتف المحمول الخاص بالمستخدم، ثم الضغط على زر «التالي».

7- تظهر البيانات الرئيسة الخاصة بالبطاقة: رقم البطاقة التموينية، الرقم القومي، اسم صاحب البطاقة، المحافظة، بيانات مكتب الاستلام.

8- الانتظار لحين إرسال رسالة إلى رقم الهاتف المحمول والتي تحتوي على «رمز التحقق».

9- إدخال كود التحقق والضغط على بند «تأكيد».

10- كتابة المستفيدين المُراد إضافتهم إلى البطاقة، ثم الضغط على «إضافة مستفيد» بعد كتابة البيانات مثل الاسم وصلة القرابة.

11- الضغط على بند «تنفيذ ضم الأفراد» بعد الانتهاء من إدخال كل البيانات.