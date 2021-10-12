 80 مدرسة تحت الصيانة مع بداية الدراسة والطلاب «كعب داير» بسوهاج

مع بداية العام الدراسي الجديد، دخل عدد كبير من المدارس في محافظة سوهاج، الصيانة، وهي الأزمة التي تتكرر كل عام، فلا يتم البدء في عملية الصيانة إلا مع بداية العام الدراسي، بسبب الميزانية التي يتم تخصيصها قبل انطلاق العام الدراسي، وتم توزيع التلاميذ على المدارس المجاورة، لكن هناك أعدادا كبيرة من التلاميذ وجدوا أنفسهم مضطرين لقطع مسافات طويلة للذهاب فترة مسائية للدراسة في مدارس بعيدة عن مقر إقامتهم.

نقل التلاميذ إلى مدارس بعيدة بسبب عمليات الصيانة

قال «محمد علي»، ولي أمر تلميذ يدرس بمدرسة الطود والقلعاية الإعدادية التابعة لإدارة المنشاة التعليمية، إن ابنه في الصف الثاني الإعدادي، تم نقله إلى مدرسة جزيرة أولاد حمزة الإعدادية، التي تبعد عن المنزل حوالي كيلومتر، ويضطر إلى استئجار «توكتوك» لتوصيل ابنه إلى المدرسة، لافتاً إلى أن الدراسة بالمدرسة الجديدة توقفت بسبب تعرض التلاميذ لمضايقات من شباب في المنطقة، ووصل الأمر إلى رشق المدرسة بالطوب والحجارة.

وأضاف أن إدارة المدرسة قررت نقل التلاميذ إلى مدرسة أخرى، تسمي مدرسة 25 يناير، في قرية أولاد جبارة، وبدأ التلاميذ الدراسة بالمدرسة الجديدة اليوم الثلاثاء، مؤكداً أن المدرسة الجديدة تبعد حوالي 1500 متر، وأغلب التلاميذ يقطعون المسافة سيراً على الأقدام، مؤكداً أن التلاميذ يتعرضون إلى مشقة كبيرة في الذهاب إلى المدرسة الجديدة.

واستنكر «علي» ما تقوم به مديرية التربية والتعليم بسوهاج من إدخال المدارس في الصيانة مع بداية العام الدراسي، مع العلم أن العام الماضي لم يكن هناك دراسة بسبب فيروس كورونا، وكان من الممكن إدخال تلك المدارس في الصيانة، أو خلال فترة الإجازة، بحسب قوله.

تأخر عمليات الصيانة بسبب توفير الاعتمادات مع الميزانية السنوية للدولة

وقال مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بسوهاج إن سبب دخول المدارس الصيانة مع بداية الدراسة، يرجع لعدم توافر الاعتمادات المالية، ويتم إقرار تلك الاعتمادات في الموازنة العامة للدولة، التي تبدأ في شهر يوليو من كل عام، وتتم عمليات الطرح للمقاولين قبل الدراسة بأيام، وتدخل المدارس الصيانة مع بداية العام الدراسي، مما يضطر مديرية التربية والتعليم إلى نقل التلاميذ إلى مدارس أخرى، بشرط أن تكون قريبة، وبعد انتهاء عمليات الصيانة، التي تستغرق حوالي 3 أشهر، يتم إعادة التلاميذ إلى مدرستهم.

ومن جانبه، قال سيد أبو عقيل، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بسوهاج، إن عدد المدارس التي دخلت الصيانة هذا العام بلغ حوالي 210 مدارس، وتبقى منها حوالي 80 مدرسة لم يتم الانتهاء منها، مؤكداً أن جميع المدارس سيتم الانتهاء منها بنهاية شهر ديسمبر القادم، وأضاف أن هناك تعليمات مشددة بعدم تجاوز المدة المقررة، لافتاً إلي أن صيانة المدارس بلغت تكلفتها حوالى 150 مليون جنيه، وكل المدارس التي تتم صيانتها ضمن مشروعات «حياة كريمة»، لافتاً إلى أن هناك مدارس سيتم الانتهاء منها قبل الموعد المحدد.