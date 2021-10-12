البرق والرعد يتسبب في تصدع مئذنة مسجد بالدقهلية

ضرب البرق والرعد مئذنة مسجد «شرف الدين»، بقرية «ديسط»، بالدقهلية في ساعة مبكرة من صباح اليوم، ما تسبب في تدمير جزئي لقمة المئذنة، وتحركت على الفور الإدارة الهندسية بمديرية أوقاف الدقهلية وإدارة أوقاف طلخا لمعاينة الأضرار التي لحقت بالمأذنة لاتخاذ الإجراءات اللازمة فورا، وذلك بعد أن شهدت محافظة الدقهلية حالة من عدم الاستقرار في الطقس وسقوط أمطار خفيفة مصحوبة بالبرق والرعد خلال الساعات الماضية.

صور أثار هدم أعلي مئذنة مسجد في الدقهلية

وتداولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي صورا للمئذنة وبها أثار هدم في الجزء العلوي منها فقط، ولم تتأثر باقي المئذنة بما حدث أعلاها.

وأكد أهالي القرية أنهم استيقظوا جميعا من نومهم على البرق وأصوات الرعد التي أفزعتهم من نومهم وشعروا باهتزاز خفيف، حتى فوجئوا بتهدم أجزاء أعلى المئذنة بمسجد شرف الدين بقريتهم «ديسط».

الأوقاف: الإدارة الهندسية تحركت لمعاينة المئذنة

ومن جانبه قال الشيخ صفوت عبد النظير، وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، إن إمام المسجد أرسل إشارة فور علمه بوقوع الحادث، إلى إدارة أوقاف طلخا، وتحركت على الفور الإدارة الهندسية لمعاينة الأضرار التي لحقت بالمئذنة والتعامل الفوري معها.

وأضاف عبد النظير لـ«الوطن»، أن الإدارة الهندسة بمديرية الأوقاف ستقوم بكتابة تقرير عن حالة المئذنة وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة فورا.

أمطار خفيفة وأصوات الرعد والبرق

وشهدت محافظة الدقهلية مساء الإثنين في الساعات الأولي من صباح اليوم، الثلاثاء، حالة من عدم الاستقرار في الطقس وهطلت أمطار خفيفة في أوقات متفرقة تخللها ظهور البرق، وسرعان ما تحول إلي رعد بأصوات عالية تسببت في استيقاظ الأهالي من نومهم.