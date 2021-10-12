التحقيق مع 7 أفراد في واقعة «لقاحات كورونا الملقاة بجوار ترعة»

تواصل النيابة الإدارية في مركز بني مزار، شمال محافظة المنيا، تحقيقاتها الموسعة حول واقعة العثور على لقاحات كورونا بجوار ترعة قرية «إبشاق»، بدائرة المركز، في محاولة لكشف غموض وملابسات الواقعة.

وتحقق النيابة الإدارية مع 7 أفراد أمن بالشركة التي تتولى حراسة خازن الأدوية في المنيا، إذ كشفت التحقيقات الأولية عن حدوث مشادة كلامية بين أفراد الأمن والسائق، موضحين أن عملية تفريغ الأمصال من السيارة لم تستغرق سوى 30 دقيقة، أعقبها مغادرة السائق موقع المخزن، متوجهًا إلى القاهرة.

حبس صيدلي وأمين مخازن وسائق 15 يومًا للتحقيق

قررت النيابة العامة بالمنيا حبس صيدلي وأمين مخازن وسائق 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في قضية العثور على 13 ألف و412 عبوة من لقاح فيروس كورونا، ملقاة بالقرب من ترعة قرية «إبشاق» ببني مزار.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن هناك عجز يصل إلى 18 ألفًا و400 عبوة، تقدر قيمتها بـ5 ملايين و23 ألف جنيهًا، مؤكدة أن الكمية التي عُثر عليها أصبحت غير صالحة للاستخدام، لوجوب حفظها في درجات حرارة منخفضة، وتعرضها لعوامل جوية أثرت على فاعليتها وكفاءتها.

النيابة تعاين محل الواقعة وتستدعي 3 مسؤولين للتحقيق

وقام فريق من النيابة الإدارية، في وقت سابق، بمعاينة موقع إلقاء لقاحات كورونا وسط أكوام القمامة على جانب الترعة، وتم استدعاء 3 مسؤولين للتحقيق، وكشفت المعاينة العثور على 33 كرتونة من لقاح «سينوفارم»، المخصص للوقاية من فيروس كورونا، بداخلها 13 ألف و214 عبوة، تتضمن 26 ألف 428 جرعة للمواطنين.

وأسفرت معاينة النيابة الإدارية، التي ضمت في عضويتها المستشارين محمود خليفة، ومحمد يحيى العطار، ونبيل سمير، المراقب الصحي بالإدارة الصحية ببني مزار، عن العثور على عبوات ورقية فارغة، وأمرت النيابة الإدارية باستدعاء 3 مسؤولين للتحقيق معهم بشأن الواقعة.

وكانت أجهزة الأمن في المنيا، قد تلقت بلاغًا من أهالي قرية إبشاق ببني مزار، يوم الخميس الماضي، بالعثور على كميات من لقاح فيروس كورونا المُستجد بجوار الترعة المارة بالقرية، وانتقل فريق من الأجهزة الأمنية، والإدارة الصحية، والوحدة المحلية إلى موقع البلاغ، وجرى العثور على كمية من لقاح «سينو فارم» المخصص للوقاية من وباء كورونا، وتم التحفظ على الكميات المضبوطة، تحت تصرف النيابة العامة.