فيلم خديجة يشارك في مسابقة أيام قرطاج

تشارك شركة ريد ستار في الدورة الـ 32 من أيام قرطاج السينمائية في الفترة ما بين 30 أكتوبر وحتى 6 نوفمبر؛ بفيلمين من إنتاجها؛ فتنافس بالفيلم القصير خديجة للمخرج مراد مصطفى في المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة، وخارج المسابقة تشارك بفيلم حنّة ورد.

فيلم خديجة في مهرجان الجونة

كما ينافس فيلم خديجة بمهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة بالمسابقة الرسمية للأفلام القصيرة في الفترة من 14 وحتى 22 أكتوبر الجاري.

وتدور أحداث الفيلم حول ‎خديجة أم شابة في الـ 18 من عمرها، تعيش بمفردها مع طفلها حديث الولادة، بعد أن غادر زوجها للعمل في مدينة نائية، وفي أحد الأيام تذهب للتجوّل في شوارع القاهرة الصاخبة للقيام ببعض الزيارات ولكن تُشعر بعدم الارتياح وسط الأجواء المحيطة.

وتعمّد المخرج مراد مصطفى اختيار شخصيات ليس لها خبرة سابقة بالتمثيل لبطولة الفيلم، حتى يبدو الفيلم حقيقيًا لأقصى درجة، وفيلم خديجة إنتاج فرنسي مشترك، وتتولى الشركة الإيطالية توزيع الفيلم، وتقوم ببطولة العمل «ملك طارق»، قصة مراد مصطفى، وسيناريو وحوار مراد مصطفى ومحمد ممدوح، وإنتاج صفي الدين محمود، سوسن يوسف، منتج فرنسي مشارك: جيروم بليسون، منتجين مشاركين من مصر: شريف فتحي، محمد عيد، منتج منفذ إسلام دخاخني، مدير تصوير مصطفى الكاشف، مونتاج: محمد ممدوح، تصميم ملابس ريم العدل، ديكور إيمان العلبي، تصميم صوت مصطفى شعبان، مكساج جاليس بيناردو.

معلومات عن المخرج مراد مصطفى

مراد مصطفى، مخرج مصري من مواليد القاهرة، عمل كمساعد مخرج في العديد من الأفلام المستقلة، ثم تعاون كمخرج منفذ في الفيلم الروائي الطويل «سعاد»، والذي تم اختياره رسميًا في مهرجان كان السينمائي الدولي عام 2020، ومهرجان برلين 2021، وكتب وأخرج فيلمين قصيرين هما «حنة ورد» و «ما لا نعرفه عن مريم»، كلاهما كان عرضه العالمي الأول في مهرجان «كليرمون فيران الدولي»، والذي يعد أهم حدث سينمائي في العالم متخصص في الأفلام القصيرة وتم اختيارهما أيضا في مهرجانات كبرى أخرى مثل «لندن السينمائي الدولي - بالم سبرنجر - بوسان - شنجهاي - ثالونيك - كارلو فيفاري - ستوكهولم - نامور - ديربن - القاهرة»، وحصلا على أكثر من 30 جائزة دولية.