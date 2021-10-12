الأرصاد تحذر من تواجد المواطنين في الشوارع خلال حدوث البرق

قال الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد، إن فصل الخريف الذي بدأ في 23 سبتمبر الماضي، يشهد تقلبات كثيرة ومستمرة، موضحًا أن التقلبات ستكون حادة، إذ يوجد ارتفاعات بدرجات الحرارة في الصباح وأمطار رعدية في المساء، كما حدث في مختلف المحافظات أمس، لافتا إلى أن فصل الشتاء سيبدأ في 21 ديسمبر المقبل.

أمطار غزيرة في الشتاء

وأضاف «شاهين» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع على فضائية «DMC»، اليوم الثلاثاء، وتقدمه الإعلامية سالي شاهين، أن الأمطار الرعدية تكون دائما مرتبطة بفروق درجات الحرارة بين سطح الأرض وطبقات الجو العليا، إذ يحدث تسخين على سطح الأرض، وتبرد في طبقات الجو العليا، مشيرا إلى أنه هذا الأمر تسبب في عدم استقرار الجو، أدى إلى ظهور رعد وبرق وسقوط أمطار في آن واحد، «إذا حدث ذلك في الشتاء ستكون الأمطار كثيفة».

الرعد والبرق يسبب ذعر لبعض المواطنين

وأكد مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد، أن الرعد والبرق يسبب ذعر لبعض المواطنين، مطالبا المواطنين بقدر الإمكان تجنب هذه الظواهر لبعض الأشخاص وعدم القيادة في الطرق السريعة، خوفا من حدوث ارتباكات أو مشكلات أثناء القيادة نتيجة التفرغ الكهربي الذي يؤدي أحيانا إلى احتراق الأشجار أو بعض الأشياء، متابعا: «بنشوف حرايق أحيانا في بعض الدول بسبب البرق، فبنقول نحاول منبقاش موجودين في الطرق في هذه الأوقات».