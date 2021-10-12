السيطرة على حريق في محطة وقود وماركت بالإسماعيلية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الإسماعيلية من السيطرة على حريق اندلع قبل قليل، في محطة وقود بشارع «الثلاثيني»، في مدينة الإسماعيلية، وامتد إلى أحد المحال التجارية المجاورة.

تلقى اللواء منصور لاشين، مدير أمن الإسماعيلية، إخطاراً من شرطة النجدة مساء اليوم الثلاثاء، يفيد بورود بلاغ باشتعال النيران في محطة وقود بشارع «الثلاثيني»، أحد أهم وأكبر شوارع المدينة.

انتقال الحماية المدنية للسيطرة على الحريق

ودفعت إدارة الحماية المدنية بالإسماعيلية، برئاسة العميد خالد كامل، بـ3 سيارات إطفاء، وصلت إلى مكان الحريق، وتمكنت من إخماد النيران، وقال شهود عيان إنهم شاهدو اشتعال النيران داخل المحطة، وامتدت ألسنة اللهب إلى محل مجاور للمحطة، مما تسبب في اشتعال النيران به وتفحمه بالكامل.

مصادر طبية: لا إصابات في الحادث

كما دفع مرفق اسعاف الإسماعيلية، برئاسة الدكتور حسن درويش، بـ3 سيارات إسعاف إلى مكان البلاغ، تحسباً لوجود أي مصابين ونقلهم للمستشفيات المختصة.

وقالت مصادر طبية وشهود عيان إن الحريق لم يسفر عن أي إصابات، وإن المواطنين فروا من مكان الحريق فور اندلاعه، إلى أن وصلت قوات الحماية المدنية، وتمكنت من السيطرة على الحادث.

فريق من المعمل الجنائي لمعرفة سبب الحريق

وفرضت قوات الشرطة كردوناً أمنياً حول مكان الحريق، فيما تم إغلاق اتجاه واحد من الشارع المؤدي إلي محطة الوقود، لحين إطفاء الحريق وتبريد المكان بالكامل.

وأكدت مصادر أمنية أن فريقاً من المعمل الجنائي وصل إلى مكان الحادث لفحصه ومعرفة السبب الرئيسي الذي تسبب في اشتعال النيران في محطة الوقود.