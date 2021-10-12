3 أغنيات جديدة في افتتاح الجونة.. رمضان ودينا الشربيني ضمن القائمة

ساعات قليلة وتنطلق فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، في دورته الخامسة، والتي من المقرر أن تستمر من 14 إلى 22 أكتوبر الجاري.

ويشهد المهرجان، كل عام عرض عدد من الأغنيات الخاصة بالمهرجان، لكي تكون لسان حال الدورة، مثلما حدث في الدورة الأولى، وظهرت أغنية «3 دقات»، التي قدمها الفنان «أبو» والفنانة يسرا، من كلمات تامر حبيب، وأغنية «العالم جونة» التي قدمها عدد من النجوم في الدورة الثانية، ومعها أغنية «فاكر زمان» التي قدمتها الفنانة أنغام والفنان محمد الشرنوبي، وأغنية «سقفة»، التي قدمها الفنان أحمد الروبي، في الدورة الثالثة، بالإضافة لأغنية «سيما» التي قدمها أكرم حسني في حفل الافتتاح، أما الدورة الرابعة فتضمنت أغنية الفنان رامي عياش «دقي يا مزيكا».

أغنية محمد رمضان

وعلمت «الوطن» من مصادرها داخل المهرجان، أن الأغنية الرسمية للدورة الخامسة هي للفنان محمد رمضان، والتي سيقدمها رفقة فنان عربي مازالت إدارة المهرجان تتكتم على اسمه حتى الآن، ولذلك سافر «رمضان» خلال الساعات القليلة الماضية للجونة من أجل إجراء البروفات عليها ووضع اللمسات الأخيرة عليها على المسرح.

أغنية ويجز

وهناك أيضا أغنية للرابر ويجز، والتي تم تصويرها خلال الأيام الماضية في الجونة، وستكون لإحدى الشركات الدعائية التي ترعى المهرجان.

أغنية دينا الشربيني

ومثلما قدمت شركة مزيكا العام الماضي، أغنية خاصة للمهرجان مع الفنان رامي عياش، قامت الشركة بتصوير أغنية تجمع بين الفنان حسن أبو الروس والفنانة دينا الشربيني، وسرب من الأغنية عدد من المشاهد، من بينها مشاهد نشرتها «دينا» و«حسن» للدعاية لها.