تفاصيل اختطاف طفل الهرم: ابن عمته نفذ الجريمة وطلب 100 ألف دولار «فيديو»

أمرت جهات التحقيق، أمس الأربعاء، بحبس 5 متهمين بخطف طفل في منطقة الهرم، وطلب فدية من أسرته مقابل اطلاق سراحه، بلغت 100 ألف دولار، وكشفت التحريات والتحقيقات التي جرت في الحادث أن المتهم الرئيسي والمدبر لحادث الخطف هو نجل عمة الطفل المجني عليه؛ إذ اعترف بارتكاب الواقعة، مع أصدقائه الـ4 الآخرين، فيما طلبت جهات التحقيق التحريات النهائية للمباحث الجنائية حول هذا الأمر.

خطف في التوك توك

التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية تحت إشراف اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أوضحت أن والد الطفل، موظف بأحد المستشفيات الشهيرة، أرسل طفله لشراء بعض الأغراض من السوبر ماركت القريب من المنزل بمنطقة نزلة السيسي بالهرم، وكان ابن عمة الطفل، مع والد الأخير، فاتصل بباقي المتهمين الذين كمنوا بالقرب من منزل المجني عليه، وتمكنوا من خطفه داخل «التوك توك» أثناء سيره بمفرده.

عايزين 100 ألف دولار

وتلقى المقدم أحمد عصام، رئيس مباحث الهرم، بلاغا من والدي الطفل، وقال الوالد إنه تلقى اتصالا من مجهول يؤكد واقعة اختطاف نجله، وطلب مبلغ 150 ألف جنيه، وتلاه آخر يطلب فيه 100 ألف دولار، لإطلاق سراح الصغير، ويطالبه بعدم إبلاغ الشرطة، ضمانا لسلامته.

ضبط المتهمين

وجرى تشكيل فريق بحث تحت إشراف العميد علاء فتحي، مدير المباحث الجنائية، وقاده العقيد محمد الصغير، مفتش مباحث الهرم، وتوصّل الفريق إلى مقطع فيديو يظهر فيه الجناة وهم يخطفون الطفل من الشارع المقيم به.

وتوصلت التحريات إلى أن الجناة عددهم 5، وعلى رأسهم نجل عمة الطفل المجني عليه، وبعد مرور 3 ساعات من الواقعة، تمكنت الشرطة من حل لغزها، وتحرير الطفل المختطف، وضبط المتهمين والتوك توك المستخدم في الواقعة، وجرى تحرير محضرا بها، وأحيل إلى جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات.

مواجهة بين الطفل والمتهمين

واستمعت جهات التحقيق، لأقوال المجني عليه وأسرته، وأجرت مواجهة بين الطفل والمتهمين، ثم أصدرت قرارها بحبسهم على ذمة التحقيقات التي تجريها في القضية، مع مراعاة التجديد لهم في القضية.

طفلي اسيوط والغربية

وتأتي جهود مديرية أمن الجيزة، متسقة مع جهود وزارة الداخلية، لبث الأمن بين المواطنين، خاصة أن واقعة طفل الهرم، جاءت بعد أسابيع من تحرير طفلين كانا مختطفين، أولهما كان زياد في مدينة المحلة بمحافظة الغربية، والآخر بمدينة ساحل سليم في محافظة أسيوط.