السيسي: 95% من أراضي مصر صحراوية جافة «داخلين على خط الفقر المائي»

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر تقدر كل التصريحات التي يطلقها الأشقاء في إثيوبيا، بأنهم لن يؤثروا على وصول المياه إلى مصر، وهذا كلام رائع، المهم أن يتحول إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد، موضحًا أن الرئيس المجري يانوش أدير، ذكر أن كمية الماء المناسبة، يجب أن تتناسب مع التنمية وعدد السكان في مصر، وذلك خلال مؤتمر صحفي جمعه بنظيره المجري في العاصمة المجرية «بودابست»

مصر تريد فقط الحصول على حصتها من المياه دون تأثير

وأضاف السيسي، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي، أن مصر تريد فقط الحصول على حصتها من المياه دون تأثير، لذلك فإن البرامج التي وضعتها مصر لمعالجة المياه أو تحليتها، تكلفتها تصل إلى 80 مليار دولار وهو برنامج ضخم جدًا، موضحًا أن مصر تقوم بإنشاء محطات لمعالجة وتحلية مياه البحر، مضيفا «ده برنامج ضخم جدًا قد تصل تكلفته لما يقرب من 80 مليار دولار»، كما أننا في مصر ليس لدينا مصدر مياه إلا من النيل فقط.

مصر من الدول التي تعاني من ندرة شديدة في المياة

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي: «إحنا نعتبر من الدول التي لديها ندرة شديدة في المياه.. حضارة مصر على مدى عشرات السنين، لم تقم إلا على نهر النيل، و95% من الأراضي المصرية، أراضي صحراوية جافة، نحن بالفعل داخلين في مرحلة خط الفقر المائي، يعني أقل من 500 متر مكعب للفرد في السنة»، مؤكدًا أن مصر لا ترغب في أن تصبح مشكلة المياه سببًا في الصراع أو للمشكلات أو الصدام، «عاوزين المياه تُستخدم للتنمية والتعاون فيما بيننا».

السيسي لنظيره المجري: نسعى للتعاون من أجل البناء والتنمية

وتابع رئيس الجمهورية: «خليني كمان أسجل هنا إعجابي الشديد بما تحقق في المجر من قدرات علمية وتكنولوجية في إعادة استخدام المياه، وأيضا في التكنولوجيا الخاصة باستنباط السلالات التي تستطيع أن تتحمل الجفاف وتتحمل ملوحة المياه، مرة ثانية فخامة الرئيس، أنا بشكرك وبشكر دولة المجر الصديقة، ودائما نتعاون من أجل البناء والتنمية والتعمير».