الدفع بـ12 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق مصنع بلاستيك بالعاشر

دفعت إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية، قبل قليل، بـ7 سيارات إطفاء إضافية، للسيطرة على حريق مصنع الهلال والنجمة الذهبية بالمنطقة الصناعية الثالثة بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

إخطار مدير أمن الشرقية بحريق في مصنع بلاستيك بالعاشر

تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطاراً من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية يفيد، بتلقي قسم أول العاشر من رمضان، بلاغ بنشوب حريق بمصنع الهلال والنجمة الذهبية للمنتجات البلاستيكية، بالمنطقة الصناعية الثالثة دائرة القسم.

الدفع بـ12 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق العاشر

ودفعت قوات الحماية المدنية بـ5 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق وإخماده، وتم الدفع بـ7 سيارات إضافية، ليصبح عدد السيارات المشاركة في إخماد الحريق حتى الآن 12 سيارة إطفاء، فيما لازالت قوات الحماية المدنية تحاول السيطرة على الحريق وإخماده.