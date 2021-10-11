الحماية المدنية تسيطر على حريق محدود أعلى عقار بالدقي

تمكنت الحماية المدنية بالجيزة، قبل قليل، من السيطرة على حريق محدود، نشب في مخلفات بسطح أحد عقارات منطقة الدقي، وتمكنت من إخماد الحريق، دون وقوع ثمة إصابات بين الأهالي.

نشوب حريق أعلى أحد العقارات بالدقي

وتلقت غرفة الحماية المدنية بالجيزة، بلاغا بنشوب حريق أعلى أحد العقارات بالدقي، ودفعت الحماية المدنية بعربتي إطفاء، وتمكنت من السيطرة عليه، قبل امتداده إلى العقارات المجاورة.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى النيابة العامة التي حققت في الواقعة، وطلبت تحريات المباحث، للوقوف على وجود شبهة جنائية فى الحادث من عدمه، كما انتدبت المعمل الجنائي للمعاينة.