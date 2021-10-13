حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 13-10-2021 مهنيا وعاطفيا

يفضّل أصحاب مواليد برج الدلو الاستقلالية على الصعيد المالي والعاطفي والفكري، ولا يحبون الارتباط بأي بشيء.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الدلو مهنيًا

القمر بمنزلك الثاني عشر.. احرص اليوم على الاسترخاء والاهتمام بصحتك وعدم تبديد طاقتك فيما لا يفيد.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيًا

اليوم قاوم ميلك للعصبية ولا تتكلم عن حياتك الشخصية واعمل في صمت.

من أبرز مشاهير برج الدلو الفنان الراحل أحمد راتب، ويوافق تاريخ ميلاده 23 يناير.