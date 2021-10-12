حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 12-10-2021 مهنيا وعاطفيا

يمتلك مواليد برج الحوت قلوبا نقية شديدة الطيبة، ولديهم عاطفة شديدة فضلا عن أنهم يمتلكون مواهب إبداعية.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحوت مهنيًا

القمر في منزلك الحادي عشر ويمدك ذلك بالثقة في النفس، وتكتشف أنك أقوى مما تعتقد وتنفعك مرونتك.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيًا

رغم التشوش.. تناغم القمر مع أورانوس يجعلك اليوم جذابا، وتعرف كيف تشيع من حولك جوا من العذوبة.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة لقاء الخميسي، ويوافق تاريخ ميلادها 15 مارس.