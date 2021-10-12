حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 12-10-2021 مهنيا وعاطفيا

أصحاب برج القوس يعرف بنشاط عقله وجسده، إذ يُحب تعلم المواضيع الجديدة حتى إن كانت بعيدة عن اهتماماته.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج القوس مهنيًا

القمر في منزلك الثاني قد يصيبك بالتشوش وعدم التركيز.. راجع جيدا خطواتك وقم بحساباتك جيدا تفاديا للخسائر والأخطاء.

حظك اليوم برج القوس عاطفيًا

تعطي لمن حولك مثالا يُحتذى به في الحب بشرط أن تحافظ على اللباقة.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان هاني شاكر، ويوافق تاريخ ميلاده 21 ديسمبر.