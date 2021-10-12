حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 12-10-2021 مهنيا وعاطفيا

يعرف مواليد برج الدلو بالانطوائية مما يمنحهم مظهر البرود والانزواء عن المحيطين بهم، الأمر الذي يؤدي إلى العديد من الضغوط وتوتر علاقاته بالمحيطين.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الدلو مهنيًا

القمر في منزل الصحة السلبي واليوم يجب أن تعتني بنفسك وتهتم بصحتك وسلامتك وتنظم جهودك.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيًا

الوضع الفلكي دقيق ويطالبك بالدقة في كل ما تقول وتفعل وعليك أن تتجنب الزهو بنفسك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة آمال ماهر، ويوافق تاريخ ميلادها 19 فبراير.