حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 12-10-2021 مهنيا وعاطفيا

الدقة في المواعيد ورفض التأخر، واحد من أهم مميزات مولود برج الجدي، كما أنها السبب في خلافاته مع الكثير من الأصدقاء.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجدي مهنيًا

رغم الضغوط.. فإن تناغم القمر مع أورانوس يمدك اليوم بطاقة مهولة وتذهل الكثيرين بحماسك وفاعليتك.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيًا

تتقدم بثقة نحو من تحب، كما أنّ القمر في برجك يجعلك متألقا وجذابا.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان شريف رمزي، ويوافق تاريخ ميلاده 1 يناير.