وزير الخارجية الأسبق: ملف حقوق الإنسان ليس ناصع البياض في الولايات المتحدة

قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، إنه يتوقع عقب انتهاء مدة ولاية المستشارة الألمانية انجيلا ميركل أن تحدث اضطرابات في الاتحاد، لذا تعمل مصر على التنسيق مع الاتحاد الأوروبي ككتل قوى، مبينا أن الرسائل التي تحدث عن الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في المجر هامة لانها تناولت اللاجئين والتنوع البيولوجي وحقوق الإنسان في مصر.

العالم يترقب ظهور نظام عالمي جديد

وأوضح «العرابي» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، اليوم الثلاثاء، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن العالم كله يترقب ظهور نظام دولي جديد، لافتا إلى أن مصر مهتمة بالتنمية وكرامة الإنسان فيها وظهر هذا من خلال مبادرة «حياة كريمة » للمواطنين في مصر في ظل هذا العالم الجديد، بالإضافة إلى توفير فرص للاجئين متكافئة في مصر.

مصر ستكون فاعلة في النظام العالمي الجديد

وأوضح وزير الخارجية الأسبق، أن مصر بسبب الاستقرار والسلام والتنمية التي تحدث ستكون دولة فاعلة في النظام الدولي الجديد الذي سيتم تشكيله، لافتا إلى أن مساحة مفهوم حقوق الإنسان في مصر واسع جدا، ويشمل أشياء كثيرة ولكن العالم ينظر لمساحة ضيقة جدا، ويهاجم مصر بحسب إدعاءات حرية التعبير، مبينا أنه يمكن معالجة ذلك من خلال وجود المجالس القومية والبرلمانية، مشددا على أن هناك دول تستخدم حرية التعبير كسيف سياسي على بعض الدولة، مؤكدًا أن ملف حقوق الإنسان ليس ناصع البياض في الولايات المتحدة نفسها.