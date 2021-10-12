مُسعف أمين ينقذ حياة مصاب مرتين ويعيد 106 آلاف جنيه بالفيوم

أعاد مسعف الحياة لأحد المصابين في حادث تصادم مروّع وقع بين سيارتين إحداهما نصف نقل والأخرى ملاكي على طريق أسيوط الصحراوي الغربي، مرتين، الأولى حينما أسعفه وأنقذ حياته ونقله إلى أقرب مستشفى، والثانية بعدما عثر على مبلغ مالي ضخم كان بحوزة المصاب، بالإضافة إلى هاتف محمول وبعض المستندات الهامة، وسلّمها له بعدما عاد إليه وعيه في المستشفى، ولم يصدق المصاب نفسه من فرحته بالحفاظ على أمواله وممتلكاته وعدم ضياعها، وتسليمها له فور استعادته وعيه، وقدّم الشكر للمسعف الأمين الذي أنقذ حياته مرتين.

بلاغ بوقوع حادث تصادم مروع

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد جلال زيدان، مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد ورود بلاغ من شرطة النجدة، بإصابة 3 أشخاص في حادث تصادم مروّع بين سيارتين نصف نقل وملاكي، على طريق أسيوط الصحراوي الغربي بمدخل قرية دمو بنطاق المركز.

الإسعاف تنتقل إلى مكان الحادث

وعلى الفور، انتقلت سيارة الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبينّ إصابة 3 أشخاص، رفض أحدهما النقل للمستشفى، بينما جرى نقل المصابين الآخرين إلى مستشفى الفيوم العام لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

مسعف يعثر على مبلغ مالي

وبينما يقوم المسعف محمد مظهر وسائق سيارة الإسعاف، بنقل أحد المصابين ويدعى عادل كيرلس فؤاد (53 سنة) ومقيم العمرانية بالجيزة، لاحظ وجود شنطة بجواره بها مبلغ مالي ضخم، وهاتف محمول ومستندات وأوراق فأخذها معه.

لجنة جرد لتسليم الممتلكات للمصاب

وفور توصيل المصاب للمستشفى والاطمئنان عليه، توجه المسعف الأمين إلى مرفق الإسعاف، وأخبر الدكتور هاني همام مدير مرفق إسعاف الفيوم بما عثر عليه، وجرى تشكيل لجنة جرد برئاسته ومعاونة شعبان عويس مشرف عام إسعاف الفيوم، وجرى فحص الشنطة بحضور أحد أقارب المصاب، وتبينّ أنّها تضم 105.984 ألف جنيه ورقية، و76 جنيهاً عملة معدنية، وهاتفا محمولا، وأوراقا ومستندات.

تسليم الأموال والممتلكات إلى المصاب

وجرى تسليم الأموال والهاتف المحمول والأوراق للمصاب، الذي قدّم الشكر للمسعف الأمين وسائق سيارة الإسعاف على أمانتهما.