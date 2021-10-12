السيطرة على حريق في منزلين و3 حظائر للماشية بالشرقية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية، مساء اليوم الثلاثاء، من السيطرة على حريق اندلع في منزلين و3 حظائر للماشية، بناحية «عزبة جليل»، التابعة لمركز شرطة كفر صقر بمحافظة الشرقية.

إخطار مدير أمن الشرقية باندلاع حريق في «عزبة جليل»

تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطاراً من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ إلى مركز شرطة كفر صقر، بنشوب حريق في «عزبة جليل»، على طريق «النجوم»، بدائرة المركز.

النيران تلتهم 3 حظائر للماشية دون إصابات

وعلى الفور، انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان الواقعة، فيما دفعت قوات الحماية المدنية بـ4 سيارات إطفاء، وتبين نشوب الحريق في منزلين معروشين بالألواح الخشبية، والتهمت النيران 3 حظائر مواشي، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده، دون خسائر بشرية في الأرواح أو نفوق مواشي من الحظائر التي التهمتها النيران.

وتبين من تحريات الأجهزة الأمنية والمعمل الجنائي أن الحريق شب في منزلين مبنيين بالطوب الدبش ومعروشين بالألواح الخشبية، وأن النيران امتدت والتهمت 3 حظائر مواشي، وتمت السيطرة عليه.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة التي تولت التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.