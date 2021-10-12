مرض دماغي غامض يقتل 6 أشخاص ويصيب العشرات في كندا

أثار انتشار مرض غامض يصيب أدمغة الأشخاص في كندا جدلاً بعد وفاة ستة وإصابة العشرات من المرضى تراوحت أعمارهم بين 18 و85 عامًا، جرّاء إصابتهم به، وذلك بحسب ما أعلنته وزارة الصحة في البلاد، والتي أكدت أنّ هناك مرضًا غامضًا يجتاح مقاطعة نيو برونزويك الكندية، ويسبب الوفاة، كما أنه غير معروف في الوقت الحالي عدد الأشخاص الذين سينتهي بهم المطاف إلى المرض، وعدد الذين سيفقدون حياتهم نتيجة الإصابة به.

مرض دماغي غامض في كندا وأبحاث لكشف الغموض

كشف البيان الذي نشرته وزارة الصحة الكندية، عن إصابة 48 شخصًا بالمرض الغامض في كندا، فيما أبلغ عدد كبير من المواطنين عن شعورهم بالنسيان والارتباك بسهولة بسبب المرض الغريب، ومن جهتها تعمل الحكومة المحلية على اكتشاف المزيد عن المتلازمة العصبية التقدمية الغامضة في أسرع وقت ممكن، وذكرت الوزارة أنّه لا يوجد سبب معروف حاليًا للمرض الدماغي الغامض في كندا.

مرض دماغي غامض يسبب القلق والدوخة والهلوسة

أبلغ عدد من المصابين بالمرض الغامض في كندا، عن إصابتهم بالارتباك وضبابية الدماغ، وشعورهم بمزيج غير عادي من الأعراض التي يصاحبها القلق والدوخة والهلوسة والألم ومشاكل الذاكرة والفقدان التدريجي للحركة، وهو ما دفع وكالة الخبرة المتخصصة للعمل مع طبيب أعصاب في نيو برونزويك لتحديد تعريف الحالة.

وكانت إحدى الفتيات المصابات بالمرض، قد رَوَت أنها تشاهد البرامج التليفزيونية نفسها بشكل متكرر لأنها لا تستطيع الاحتفاظ بمعلومات جديدة، كما أفادت بأنها فقدت السيطرة على عضلاتها، وقال الدكتور أليير ماريرو، وهو طبيب أعصاب: «هذه منطقة يوجد فيها الكثير لنفعله بشكل عام في العلوم لأن التنكس العصبي يسبب الأمراض في عصرنا ليس لدينا علاج لأي منها»، فيما شاهد الطبيب «ماريرو» بعض الحالات المصابة داخل عدد من العائلات المختلفة، إلاّ أنّه لا يعتقد أن هذه متلازمة وراثية.