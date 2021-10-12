ارتفاع جديد في درجات الحرارة الجمعة بعد أمطار الأمس.. الصيف ماخلصش

حالة من تقلبات الجو شهدتها البلاد خلال الساعات القليلة الماضية، من برق ورعد وسقوط أمطار، ما جعل كثيرا من المواطنين يتوقعون انتهاء ارتفاع درجات الحرارة هذا العام، في ظل هذه الأجواء والطقس المتقلب، وهو ما نفته هيئة الأرصاد الجوية، مؤكدة أن هناك موجة قادمة من ارتفاع درجات الحرارة ستشهدها البلاد.

وأصدرت الهيئة بيانا تفصيليا عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، موضحة أن الطقس خلال الأيام المقبلة سيكون حارا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائلا للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيفا ليلا على كافة الأنحاء.

وأكد بيان الهيئة أن الطقس سيكون مائلا للبرودة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

ارتفاع جديد في درجات الحرارة

كما توقع خبراء الأرصاد ارتفاع درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى بقيم تتراوح من 2 إلى 4 درجات مئوية، مشيرين إلى أن درجات الحرارة ستظل مرتفعة وتنخفض بداية من يوم الأحد المقبل.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 13 أكتوبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 21.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 21.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 22.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 23.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 25.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 21.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 25.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 14 أكتوبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 20.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 22.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 23.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 25.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 20.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 25.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 15 أكتوبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 21.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 21.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 22.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 23.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 25.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 21.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 25.