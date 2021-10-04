شروط الحصول على قرض بنك مصر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5%

أتاح بنك مصر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة قروضًا وتمويلات بفائدة قدرها 5 %، تسدد أقساطه على 7 سنوات، وفقا لشروط معينة أعلنها البنك عبر موقعه الإلكتروني، من أجل رفع معدل نمو الناتج المحلي ودمج الاقتصاد غير الرسمي تحت المظلة الرسمية، ودعم الشباب وأصحاب الحرف والمهن في تنمية مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة بطريقة قانونية.

تفاصيل تمويل ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وأوضح بنك مصر تفاصيل تمويل ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن تلك القروض والتمويلات تندرج تحت برنامج جديد اسمه «مشروعك مشروعي»، ويمنح البنك العميل قيمة التمويل بفائدة 5 %، مع مرونة في سداد الأقساط على 7 سنوات.

ويدعم «بنك مصر» المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال برنامج تمويلي «مشروعك مشروعي» للتوسع في المشروع القائم، أو القيام بأعمال الإحلال والتجديد في كافة الأنشطة سواء الصناعية أو التجارية، أو الخدمية والطبية والعيادات.

وتتراوح قيمة القرض أو التمويل الذي يمنحه بنك مصر من 250 ألف جنيه إلى 6 ملايين جنيه، بفائدة 5%، وفترة سداد تصل إلى 7 سنوات، متضمنا فترة السماح طبقا لطبيعة المشروع.

شروط إتمام التمويل لصالح الأنشطة التجارية

وحدد البنك شروط إتمام التمويل لصالح الأنشطة التجارية، كالآتي:

- بالنسبة لحديثي التأسيس (الأنشطة الجديدة) يكون رأس المال المدفوع طبقا للسجل التجاري ليبدأ من 50 ألف إلى أقل من 5 ملايين جنيه.

- للمشروعات الصناعية يبدأ من 50 ألف إلى أقل من 3 ملايين جنيه للمشروعات غير الصناعية.

- تصل نسبة تمويل المشروع بالنسبة إلى للآلات والمعدات والسيارات نحو 80 %.

- تصل نسبة تمويل رأس المال العامل من إجمالي القرض نحو 100%.

المستندات والأوراق المطلوبة للحصول على القرض

- ضرورة توفير صورة مستند ملكية مقر المشروع أو عقد الإيجار.

- مستخرج حديث من السجل التجاري.

- صورة البطاقة الضريبية.

- الموقف التأميني.

- صورة رخصة مزاولة النشاط.

- صورة عقد تأسيس الشركة وتعديلاته.